洪秀柱赴台中虎嘯中村 與黨員包水餃搏感情

2017-04-10 18:45

［記者楊政郡／台中報導］國民黨主席洪秀柱，面對國民黨有史以來最大的主席競爭，讓她的連任充滿戲劇性，今（10）下午來到台中市虎嘯中村，是黃國安黨部大本營，獲得上百名眷村民眾歡迎及支持，大家以包水餃來凝聚向心力，洪秀柱說已往眷村媽媽們，常以各家絕活、分工合作包水餃，來聯繫彼此感情，此刻高麗菜價慘跌，正好幫助到菜農，一舉兩得。

對於立院黨團舉辦的黨主席選舉政見發表會，她說，連署資格審查都還未通過，現在只是擬參選人，還不是正式候選人，所以不適合參加。國民黨立院黨團上午舉辦黨主席選舉政見發表會，6位參選人中只有洪秀柱沒參加，下午她出現在台中市東區虎嘯中村參加包水餃活動，她還說自己已經20、30年沒包過水餃了，為了幫農民促銷高麗菜，她帶頭在全台各地舉辦了多場包水餃活動。

洪秀柱解釋，很多人問她為何不參加立院的政見發表會，她一再強調其實整個黨的規劃，經過每一個陣營代表來開會有一個共識，要辦2場帶有辯論性質的電視政見發表會，又辦6場地方政見發表會，等於有8場政見發表會。這是大家共同的決議，身為黨主席有了這個規範，當然按這個規範走，立院黨團有立院黨團的美意，是另外一回事。況且大家都還未經資格審核，僅是擬參選人，還不是參選人，請黨團見諒。

有媒體說國民黨可找鴻海集團董事長郭台銘代表國民黨出來選總統，洪秀柱說，想要誰出來選，最重要的是人家是否有意願出來選，當事人有無意願，而不是隨便把人家提出來，人家就必須接受不可，還是要尊重別人。

還有媒體還要把連戰的年金再砍到每月8萬元，洪秀柱說「哪李登輝的年金呢！」，她說年金是要建立可長可久的制度，不要針對個人。