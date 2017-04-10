洪秀柱赴台中虎嘯中村 與黨員包水餃搏感情
2017-04-10 18:45
［記者楊政郡／台中報導］國民黨主席洪秀柱，面對國民黨有史以來最大的主席競爭，讓她的連任充滿戲劇性，今（10）下午來到台中市虎嘯中村，是黃國安黨部大本營，獲得上百名眷村民眾歡迎及支持，大家以包水餃來凝聚向心力，洪秀柱說已往眷村媽媽們，常以各家絕活、分工合作包水餃，來聯繫彼此感情，此刻高麗菜價慘跌，正好幫助到菜農，一舉兩得。
對於立院黨團舉辦的黨主席選舉政見發表會，她說，連署資格審查都還未通過，現在只是擬參選人，還不是正式候選人，所以不適合參加。國民黨立院黨團上午舉辦黨主席選舉政見發表會，6位參選人中只有洪秀柱沒參加，下午她出現在台中市東區虎嘯中村參加包水餃活動，她還說自己已經20、30年沒包過水餃了，為了幫農民促銷高麗菜，她帶頭在全台各地舉辦了多場包水餃活動。
洪秀柱解釋，很多人問她為何不參加立院的政見發表會，她一再強調其實整個黨的規劃，經過每一個陣營代表來開會有一個共識，要辦2場帶有辯論性質的電視政見發表會，又辦6場地方政見發表會，等於有8場政見發表會。這是大家共同的決議，身為黨主席有了這個規範，當然按這個規範走，立院黨團有立院黨團的美意，是另外一回事。況且大家都還未經資格審核，僅是擬參選人，還不是參選人，請黨團見諒。
有媒體說國民黨可找鴻海集團董事長郭台銘代表國民黨出來選總統，洪秀柱說，想要誰出來選，最重要的是人家是否有意願出來選，當事人有無意願，而不是隨便把人家提出來，人家就必須接受不可，還是要尊重別人。
還有媒體還要把連戰的年金再砍到每月8萬元，洪秀柱說「哪李登輝的年金呢！」，她說年金是要建立可長可久的制度，不要針對個人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國造T91步槍零件熱銷美國 1千多把1天賣光
- 吃魚翅挨轟 李應元認錯：以後不會再吃
- 李凈瑜台胞證遭註銷 徐永明：拒入境將演變成國際事件
- 拒威脅利誘 李明哲妻今赴中救夫
- 洪秀柱發夢「再執政」 徐永明嗆：根本是瘋了！
網友回應
熱門新聞
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 小英柯P賴神都來了！鄭弘儀嫁女兒先安檢
- 里拉德飆59分 破拓荒者紀錄
- 香港金像獎紅毯 周冬雨4字萌回主持人
- 323占領行政院 魏揚：應全面無罪
- 香取慎吾神隱3天 笑撇私生子
- 安柏赫德領獎落跑 臉色超難看
- 海巡於林園緝獲19名偷渡越勞
- 拚宜縣長尬林姿妙 江聰淵民調小輸
- 眼鏡蛇泡酒一個月 離奇「復活」咬死人
- 賺翻！113萬舊坦克 油箱裡挖到7650萬黃金
- 偏鄉小學生捐園遊會收入 樂助老憨兒
- 習離美後… 中國官媒批美襲敘
- 熊本熊學會跳「戀舞」！ 和我老婆結衣PK可愛
- 台股開盤上漲6.92點 報9880.29點
- 歌神就是霸氣 沒必要參加《我是歌手》
- 神岡垃圾掩埋場再利用 轉型慢壘場
- 希拉蕊姪子成男模 嫌犯大頭照卻慘遭曝光
- 林采緹胡睿兒遭爆擾鄰 曝光同居情
- 祭出激烈減肥法 余祥銓成功甩肉8KG
- 長榮航逃生筏彈出 57名旅客改航班
- 南橫山谷飛碟現身？是帶狀高積雲啦！
- 伊凡卡感謝習近平訪美 網友狠酸：妳去幹嘛？
- 聲樂界林志玲被指整形？雙胞胎妹妹也懷疑
- 鎖定路旁店家 毒鴛鴦偷手機變現
- 醫訊》北市每天5人罹大腸癌 6成市民未篩檢
- 棄追林李大戰 球迷搶當「穎」迷
- （圖多影音）放送D罩杯白皙美尻 拐拐無人島解放比基尼
- 採海菜久未上岸 七旬海女救起命危
- 立委將提案 卸任正副總統禮遇金砍剩8萬
- 有事嗎？花蝴蝶月給男友77萬 好讓他去做這件事
- 有賓士、有重機……到雲林地檢署撿好康
- 網球》肘傷復原中 穆雷盼盡快重回球場
- 血友病非血癌 有藥醫免恐慌
- 三大法人賣超7.6億 外資賣超11.35億
- 克服身體障礙 林欣儒舞出生命之光
- 自由廣場》（澄社評論）轉型正義廢考監 刻不容緩
- 《中日對照讀新聞》外国人誘客照準くっきり 台湾最重要地域－招攬外國旅客目標鎖定台灣最重要
- 全國族語認證通過率 南市12連霸4人榜首
- 《風傳媒》合併《新新聞》週刊與台灣指標民調
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洪秀柱赴台中虎嘯中村 與黨員包水餃搏感情
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分