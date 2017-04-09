香港不只無聊？柯P：連自由的靈魂都沒有

2017-04-09 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前因「香港無聊說」引起熱議，不料，相隔沒幾天，他再度「開玩笑」表示，香港連自由的靈魂都沒有。

綜合媒體報導，柯P上月出訪馬來西亞、泰國與印度時，曾提到「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，引發軒然大波，批評聲浪不斷。沒想到他今在《新新聞》社慶專題演講上，分享東南亞考察心得時，又管不住嘴巴，直言「香港不是只有小，連選舉都沒有，有什麼好羡慕，自由的靈魂都沒有」。

柯P也在與會中提到，他去東南亞時，許多人都很羨慕台灣，尤其是2014年那場選舉，他們都在問說「你們是怎麼選贏的」。他舉例，泰國政變至今已3年多，卻仍由政府指派領導人；馬來西亞的華人與馬來人間的衝突，牽涉到種族、宗教與政黨，非常複雜；形容新加坡是住在鳥籠的金絲雀；至於印度，則是印度教、伊斯蘭教的問題根本無解。

因此，可以說，台北在某程度上幾乎打破了藍綠的板塊，這讓那些國家的國會議員羨慕到口水直流，紛紛求教；他大讚，台灣的民主、自由、多元開放已成亞洲標竿。

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