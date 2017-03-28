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視察桃園光電埤塘 蔡英文：期達非核家園目標

總統蔡英文（右2）視察桃園光電埤塘時，桃園市長鄭文燦（左1）及地方人士，向蔡英文說明計畫內容。（記者李容萍攝）

2017-03-28  17:45

〔記者李容萍／桃園報導〕總統蔡英文今天下午視察桃園農業博覽會場的埤塘光電示範點時表示，桃園市政府在「前瞻基礎建設計畫」中，提出「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，希望能成為政府發展綠能的領頭羊，將綠能發展往前跨一大步，擺脫對核能的依賴，以達到「非核家園」的目標。

蔡英文表示，埤塘不僅有滯洪、灌溉、養殖功能，同時具有發電功能。桃園是埤塘之鄉，埤塘將讓桃園成為綠能發電的重要城市，埤塘光電綠能計畫會吸引更多民間投資，希望藉由160口埤塘發電，達到發電量660百萬瓦（MW）規模，相信「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」就會成為前瞻基礎建設計畫中，發展綠能非常重要的領頭羊。

蔡英文也說，行政院提出「前瞻基礎建設計畫」，希望為民眾打造20年後更便利、更有品質的生活，雖然前進的過程有困難、顛簸，但政府會努力克服，要奠定台灣建設發展的基石。

桃園市長鄭文燦則介紹指出，「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」是希望3年內，在桃園160口埤塘上，建構太陽能發電系統，目標3年達到660萬百萬瓦發電量，等於核一電廠的一個機組發電量，希望該計畫為國家發展綠色能源打頭陣，減輕對環境的負擔。

鄭文燦還說，建構埤塘光電的目標，是於埤塘上設置水上型太陽能光電設施，除發電外，同時兼作灌溉、養殖等複合使用，提升桃園埤塘附加價值，減低邁向「非核家園」綠能轉型期間的供電壓力。

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  • 總統蔡英文（右3）今日視察桃園光電埤塘。（記者李容萍攝）

    總統蔡英文（右3）今日視察桃園光電埤塘。（記者李容萍攝）

  • 圖為桃園發展「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」的基地。（記者李容萍攝）

    圖為桃園發展「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」的基地。（記者李容萍攝）

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