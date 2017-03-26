林鄭月娥當選香港特首 陸委會祝賀
2017-03-26 14:22
林鄭月娥（右）獲得北京當局的支持，獲得777張選票成為香港首位女特首，民間聲望高的曾俊華（左）以365票落選。（美聯社）
〔記者林良昇／台北報導〕香港特區行政長官（特首）選舉出爐，林鄭月娥確定成為香港首位女特首，陸委會表示祝賀，期待今後台港之間仍能持續秉持互利互惠之態度，務實提升雙方之實質關係。
陸委會表示，我政府向來十分重視與香港間之往來，如何確保雙方人民權益及福祉，並維繫與促進台港的良性互動，是雙方共同的責任。亟盼新的行政長官能在既有的基礎上，強化雙方聯繫協調機制的功能與運作，積極務實推動各層面的交流合作，共同促進台港實質關係的正向發展。
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