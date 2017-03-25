布局2018選戰 傳國民黨派2奇兵戰雙北

國民黨面對2018縣市長選舉，傳立委蔣萬安被鼓勵參選台北市長。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-25 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨去年初於總統立委大選吃下大敗仗，為圖再起，面對2018年縣市長選舉，國民黨將以守住新北市，拿回台北、桃園、台中市為最大目標，其中傳雙北市長人選將出奇兵，打算派出青壯世代迎戰，立委江啟臣被點名轉戰新北市長，立委蔣萬安則被鼓勵直取台北市長。

根據《聯合新聞網》報導，為圖再起，以及世代交替，黨內基層建議徵召青壯世代迎戰六都，深耕台中的江啟臣被點名可轉戰新北市長，甚至台北市長。對於被點名可「北伐」雙北，江啟臣表示，派奇兵須跳脫框架限制，自稱只是棋子，只要能對黨發展與勝選做出貢獻，他「能配合就儘量配合」。

蔣萬安也傳被鼓勵直取台北市長，蔣萬安則說，目前黨內有意參選台北市長者眾，都是很好人選，他認為自己還須歷練，目前尚未有參選念頭，但若黨有需要幫忙，「到時再看」。

黨內人士直言，雙北為移民城市，出奇兵是一個方法，也可讓青壯世代順勢接棒，但相關布局還是要等黨主席選舉出爐後再說，還是不能排除行政院前院長張善政、江宜樺參選的可能性。