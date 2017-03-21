李永得「警察國家」說 呂秀蓮覺得太重了
2017-03-21 22:01
〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得遭警察盤查後在臉書質疑「台北市變警察國家」，引發風波。前副總統呂秀蓮對此表示，她認為盤查李永得的警察並沒有犯嚴重錯誤，用警察國家形容「重了一點」，但相關單位應該檢討所謂「合理懷疑」的定義。
呂秀蓮今晚在臉書PO出影片談論李永得事件，她表示，李在臉書上用警察國家來形容「重了一點」，這是蠻嚴厲的指控，交通轉運站龍蛇雜處，對執法的警察是個嚴厲挑戰，用的理由若是「穿拖鞋」，判斷上有點疏誤，但沒那麼嚴重，幾位執行的警察看不出有嚴重的錯誤，也許在合理懷疑的判斷上可以再檢討。
她也強調，李永得沒有自行宣布身分讓警察不敢盤查，不能說他動用官威；而警察也不能懷疑穿拖鞋的人就有犯罪嫌疑，也不是西裝革履就沒有犯罪嫌疑。
呂秀蓮說，根據大法官535號解釋，警察臨檢要有合理懷疑，但什麼叫合理懷疑，警政司法單位應該針對這個議題好好檢討，自由心證還是要有標準比較好。
呂秀蓮指出，藍綠對這件事情的界線分明，藍綠媒體的立場都擺出來了，有人說警察對李永得不公平，有人說李永得官威好大，但大家該冷靜思考，最好不要有藍綠之分，因為法律是沒有顏色的，同樣的事也可能發生在國民黨官員身上。
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