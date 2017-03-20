郝稱馬2次遭起訴都在綠營執政 網友嘆：多讀憲法好嗎？

郝龍斌抱怨，馬兩次被起訴都是民進黨執政。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-03-20 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前因洩密案遭起訴，國民黨副主席郝龍斌日前抱怨，馬兩次被起訴都在民進黨執政期間；對此說法，臉書粉專「台灣賦格」反嗆，馬在總統任內有刑事豁免權，郝根本在講「廢話」。

針對馬英九被起訴，郝龍斌日前批評，馬兩次被起訴的事由都不充足，且都在民進黨執政時期。今天「台灣賦格」發文反批，馬在總統任內有刑事豁免權，就算涉嫌洩密也要等下台才能起訴，「麻煩這位基隆立委落選人讀讀憲法好嗎？」

「台灣賦格」也貼出憲法第52條規定「不受刑事上之訴究」打臉郝龍斌，並用標籤「#是擅長說廢話的朋友呢」嗆郝。

網友也紛紛酸郝龍斌，「你知道嗎？陳水扁兩次被關都是在國民黨執政的時候呢！」、「你知道嗎？兩個姓蔣的總統死掉，都是在國民黨執政的期間。」，他們認為「這個問題對郝大兵來說太難了」。