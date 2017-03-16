「不讓選手餓肚子」 新任體育署長要組最強台灣隊

準體育署長林德福表示，棒球國家隊的組、訓、賽必須合一，組成最強隊伍。圖為經典賽台灣隊敗給南韓隊後向球迷鞠躬致意。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-16 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽台灣隊以三連敗收場，明天將就任的準體育署長林德福今天表示，棒球國家隊的組、訓、賽必須合一，組成最強隊伍，而國家在經費支援上也不會吝嗇，不能讓球員餓肚子打球，也會加強訓練，幫助球員發揮最強實力。

經典賽結束後，行政院宣布由前體委會主委林德褔接任體育署長，林將於明天走馬上任。據《聯合新聞網》報導，他今天針對棒球改革表示，國家隊的組、訓、賽要三合一，一定要組成最強國家隊，再由專家提供指導與訓練，讓球員發揮最強實力。另方面，國家不會吝於經費支援，「總不會叫選手餓著肚子去打球」。

林德福也說，明天晚上將接受網路社群平台直播採訪，歡迎網友提問，署長「當然給問，歡迎大家踹共」，他願傾聽球迷意見，讓台灣體育在各方參與下順利發展。

林德福曾任前體委會主委，任內成功整合台灣大聯盟、中華職棒聯盟兩大職棒聯盟，也曾負責雅典奧運代表團組軍與培訓等。他日前接受本報採訪表示，上任當務之急就是處理棒協與中職聯盟之間的問題，希望能盡快給國人一個交代。