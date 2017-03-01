向黨中央討離退金 國民黨工會：別把責任推給黨產會

國民黨工會下午發動數十位離退人員到黨中央陳情抗議，要求黨中央別再推諉，立刻給付離退金。（記者施曉光攝）

2017-03-01 13:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨一月底全數資遣一千多名黨工後再回聘部分黨工，原本最遲二月底應發放年資結算離退金給黨工，但由於手頭可動支現金只有六．一二億元，無法足額發放，勞資雙方對於發放比例沒有共識，迄今所有現職與離退黨工都仍未拿到錢，再加上國民黨主席洪秀柱在上週三中常會談話提及離退黨工「加碼還要再加碼」，引發離退黨工不滿，下午有數十位離退黨工到黨中央陳情，要求別再把責任推給行政院不當黨產處理委員會，立刻給付離退金。

國民黨工會質疑，去年七月工會就已預見「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」極可能立法通過，要求黨中央儘速將勞工應得退休金存入法定專戶，但黨中央並沒有這麼做，在黨產條例通過後，又一直把責任推給工會，要工會去找黨產會，在台北市勞動局主持的三次大量解雇協商會議中，黨產會都表示尊重勞資協議結果，絕不阻撓，「這下問題是出在黨產會，還是出在黨中央？」

國民黨工會指出，黨中央在去年十一月就預告解雇，直到今年一月底卻還沒有公告名單，至今三月一日連給付清冊也都還做不出來，協商時又姿態高傲，對黨工頤指氣使，而且黨中央一直躲在黨產會後面，一再用黨產會當擋箭牌，拖延給付。

工會並要求所有黨主席參選人要明確表態，是否應該立即處分黨產、給付黨工離退金。

工會說，如果國民黨連自己的勞工都敢積欠拖延，還有什麼臉說會照顧全台灣的勞工。