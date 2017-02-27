質疑詹啟賢有隱瞞 邱毅提4疑點要求回應
2017-02-27 10:47
邱毅在臉書要求詹啟賢必須回應4大問題，釐清疑點。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕在319槍擊案曾為陳水扁治療的國民黨黨主席參選人詹啟賢，被質疑當年沒交代清楚「兩顆子彈」的疑點，前立委邱毅在臉書要求詹啟賢必須回應4大問題，釐清疑點。
邱毅說，詹啟賢今天要出來選國民黨主席，面對影響國民黨和台灣命運至鉅的疑案，基於道德與責任，必須要回應4個問題。
邱毅問，當時陳水扁受槍擊後，選擇距離較遠的奇美醫院急救，詹啓賢身為院長，在槍擊發生之前有被通知做好相關準備嗎？邱毅進一步追問，陳水扁進入醫院後的相關動態如何？他的表現與一般受槍擊傷患的表現，有何明顯差別？
邱毅質疑，詹啟賢知道陳水扁的傷勢不嚴重、只擦破表皮層和脂肪層以及出血很少的真相後，為何不及時對外說明或透過管道告訴社會真相？邱毅最後寫道：「若沒有任何壓力，你看到當時台灣社會形同撕裂，為什麼仍堅持不對外説明？你沒有道德良心的壓力嗎？還是你畏懼陳水扁的威勢？」
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