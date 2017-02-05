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林美珠接勞動部長 女兒捍衛勞權拒砍7天假

新任勞動部長林美珠（資料照）

2017-02-05  08:06

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的表姊、政務委員林美珠接任勞動部長，不過林美珠的女兒吳孝寧被爆去年10月底挺勞工，表達拒砍7天假的立場，消息傳出後也引起討論。

《蘋果日報》報導，林美珠的女兒在中央政府機關擔任約聘雇研究員，去年10月底她參與臉書活動「舉牌串聯，捍衛勞權」PO文響應並宣示自己是約聘公務員，強調她捍衛勞權，拒砍七天假的立場。

報導指出，林美珠透過友人表示，女兒只是參與這個臉書活動，不是活動發起人，女兒也是勞工，在這民主的社會，表達自己的權益，她絕對尊重。不過在消息曝光後，吳孝寧隨即關閉臉書並設定瀏覽權限。

不過，林美珠本人昨都不接電話、不願多作回應，僅透過行政院發聲明，希望在週末熟讀業務，在第一時間了解勞動部相關業務，等上手後再和外界報告。

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