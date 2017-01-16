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區長開放機要任命惹議 羅致政：沒綁樁

2017-01-16  10:56

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨部分立委日前提案修改《地方制度法》，要求放寬直轄市長任命資格，讓機要人員可以擔任區長。這項提案遭質疑是執政黨為2018縣市長選舉「綁樁」，提案人之一的立委羅致政今面對媒體採訪，除否認梆樁，也強調，現在不談人的問題，先談效能。

《風傳媒》報導，根據《地方制度法》第58條，目前只有「常任文官」可以擔任區長的限制，立委羅致政、陳其邁、陳亭妃等人以「基於地方自治的精神，可促使直轄市長對首長任命的自主權及責任政治，並提高行政效率、貼近民意。」，要求放寬市長也可以「機要人員方式」來任命。

《中央社》報導，羅致政表示，提案修法主要是面對行政效能不彰，希望修法從行政效率與效能方向切入，沒綁樁問題。

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  • 民進黨立委羅致政。（記者黃耀徵攝）

    民進黨立委羅致政。（記者黃耀徵攝）

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