區長開放機要任命惹議 羅致政：沒綁樁
2017-01-16 10:56
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨部分立委日前提案修改《地方制度法》，要求放寬直轄市長任命資格，讓機要人員可以擔任區長。這項提案遭質疑是執政黨為2018縣市長選舉「綁樁」，提案人之一的立委羅致政今面對媒體採訪，除否認梆樁，也強調，現在不談人的問題，先談效能。
《風傳媒》報導，根據《地方制度法》第58條，目前只有「常任文官」可以擔任區長的限制，立委羅致政、陳其邁、陳亭妃等人以「基於地方自治的精神，可促使直轄市長對首長任命的自主權及責任政治，並提高行政效率、貼近民意。」，要求放寬市長也可以「機要人員方式」來任命。
《中央社》報導，羅致政表示，提案修法主要是面對行政效能不彰，希望修法從行政效率與效能方向切入，沒綁樁問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣
- 國賠預算不夠賠 法務部申請動支第二預備金
- 星期專訪》警署長陳國恩:幫派染黑民主 禁警和稀泥
- 郭台銘力挺角逐藍黨魁？ 詹啟賢：他關心過
網友回應
熱門新聞
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 〈愛瘋迷〉頂客人生 幸福我說了算
- 業者拚轉型 行程客製化、飯店更平價
- 〈生活OK繃〉貢丸代替肉絲
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- NBA》有其父必有其子 「蹲馬桶罰球」後繼有人了（影音）
- 視力矯正 陽耀勳嗆殺無赦
- 聽郡守說南郭 童言童語老彰化
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
- 祈婚姻平權 同志伴侶拜霞海城隍廟月老
- 〈田舍生活〉向正直好蔬菜看齊
- 玉山飄初雪 排雲山莊也白了頭！
- 板橋林家第6代 1919年創立華銀
- 新明市場前 分隔島變「垃圾島」
- 被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍
- 背債受助脫貧 席開70桌宴街友回饋
- 百年福德祠被偷去賣 南庄人蓋回來
- 郵政金融卡醜到爆？ 網友自行設計掀論戰....
- 北市400學生腹瀉 病因確認是仙人掌桿菌
- 〈生活OK繃〉生栗子冬眠 更香甜
- 黨產會：追查婦聯會 大溪檔案成關鍵
- NBA》身價可望破64億 柯瑞：聽起來很瘋狂
- 台南年改遊行 教師提世代互助6訴求
- MLB》殷仔、瑪莎再相約 身旁愛妻更吸睛
- 竹市後站停車場 路重鋪大翻修
- 冷氣團水氣足 合歡山、玉山入冬初雪報到！
- 何盡平4連霸失利 重征福地找自信
- 爐主拔「刺」 布克連2場飆39分
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- 麥寮工業路車多 去年事故25起
- 自由共和國》2016年回顧編按
- 《中日對照讀新聞》地球に3頭 iPSでサイの絶滅救え 以iPS拯救全球僅剩3頭的瀕危白犀牛
- 玩到不想回台 臉書恐嚇炸小港機場被起訴
- 飯店年菜外帶 － 現在訂，還來得及～
- 蜜棗評鑑 大社夫妻檔全國地方摘雙冠
- 〈折翼少年〉有了自信 就愛讀書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cold air mass to send temperatures plunging this week
- 5高職生當車手 退休師遭詐1600萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：區長開放機要任命惹議 羅致政：沒綁樁
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分