廣播漁民避開日本公務船 政院：馬政府也是這麼做

2017-01-13 16:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委江啟臣12日指出，他接獲民眾陳情，漁業電台要求漁民避開日方公務船，過去馬政府遇到這樣的情況，都會主動派艦護漁，現在蔡政府卻是叫漁民主動避開。行政院發言人徐國勇13日駁斥，我國艦艇趕不到沖之鳥海域前，先廣播請漁船避開，是多年來的慣例，「馬政府也是這麼做。」且馬政府是在去年輸掉立委選舉後，民進黨在立法院成為多數，強力要求護漁，馬政府才在執政8年後，第一次於5月1日派護漁船艦保護漁民。

徐國勇說，我國認為沖之鳥海域是公海、日本主張那是他們的專屬經濟海域，這在國際法上產生對海洋定位產生爭議，各自有立場，台灣跟日本立場不一樣。

徐國勇說，沖之鳥海域非常遠，台灣得知日本公務船要過去後，漁業署護漁的艦艇抵達得要花3天，所以會先請漁業電台告訴漁船先行避開，以免造成無謂損失。

徐國勇說，「這是多年來的慣例，包括馬政府也這麼做」，而且是去年1月國民黨選舉選輸後，民進黨在立法院成為多數，民進黨立委強力要求，政府必須派海巡署和護漁船艦保護漁民，所以在5月1日馬政府才「第一次」派出艦艇保護漁民，緊接著5月20日就政黨輪替了，現在民進黨政府也依然在保護，6、7、8、11月都有派海巡署船艦到沖之鳥。「反觀在5月1日前，馬政府沒有派船出去保護漁民。保護漁民是最重要的，而不是口水戰」

徐國勇重話說，有些政治人物為了政治操作利益，稱以前馬政府有派船去保護，沒有用廣播，「我們要嚴正的講，沖之鳥海域相當遠，都用廣播請漁民避開，馬政府也是這麼做。」

徐國勇也說，昨天海巡署的「巡護七號」已經在下午出發，用最快速度，會比原本正常所需3天的時間，更快抵達護漁海域。