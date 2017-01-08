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「高雄過好年」今起跑 花媽發金雞小紅包

市長陳菊今於三鳳中街，發放金雞小紅包。（記者陳文嬋攝）

2017-01-08  21:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，「高雄過好年」活動今年邁入第18年，今由三鳳中街打頭陣，市長陳菊親自為活動揭開序幕，發放金雞小紅包，現場大排長龍，場面熱鬧滾滾。

「三鳳中街過好年、金鳳迎春送萬福」活動今天在鑼鼓喧天的舞獅群中熱鬧開場，三鳳中街以大紅燈籠及紅包造型萬國旗，打造農曆過節氛圍，年味十足。

陳菊表示，三鳳中街為台灣最大的年貨大街之一，貨源充足，選擇性多，在地店家為消費者的食品安全嚴格把關，讓消費者都能吃的安心，歡迎全台民眾來三鳳中街採買年貨、過好年。

陳菊指出，市府透過活動整合各大商圈資源，提出多項優惠給消費者，民眾下載高雄雄好康APP可以拿好禮，登錄消費發票更有機會抽中多項大獎，希望大家試試手氣，求得一整年好福氣。

陳菊也首度發送千份市府金雞小紅包，一早便吸引許多民眾排隊索取，搶先討個新春好兆頭，祈求好運一整年。

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  • 「高雄過好年」活動今由三鳳中街打頭陣，場面熱鬧滾滾。（記者陳文嬋攝）

    「高雄過好年」活動今由三鳳中街打頭陣，場面熱鬧滾滾。（記者陳文嬋攝）

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