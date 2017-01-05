2017年台海變數多 海協前副會長王在希：大局可控
〔記者林良昇／綜合報導〕中國全國台灣研究會副會長、海協會前副會長王在希分析台海局勢表示，國民黨已經喪失對民進黨的有效制衡能力，甚至失去大黨地位，統派團體力量分散，民進黨在台灣已經形成一黨獨大的局面，兩岸和平統一的可能性慢慢喪失，不過他認為，2017年台海局勢變數會增加，但大局可控。
王在希針對未來兩岸局勢，接受中國官媒「環球時報」專訪，關於美國總統當選人川普上台後對兩岸關係的影響，王在希認為川普上台後，在開始的一段時間，會進一步打台灣牌，利用台灣問題給中國製造麻煩，甚至於挑起事端，但美國支持台灣是有條件、有前提、需要回報的，台灣若鋌而走險，要考慮後果。
王在希也坦言，從台灣民情民意看，「維持現狀」能夠被多數接受。製造台海局勢動盪恐怕大多數台灣人民會反對，他認為，2017年台海局勢變數會增加，麻煩會增多，但大局可控。
王在希認為，台灣問題形成已67年，解決非一蹴而就，是複雜的系統工程，決定了對台工作的艱鉅性，也決定了兩岸統一的長期性，台灣問題的解決，不可能事先設定一個具體的時間表，「要對解決兩岸統一這樣的複雜問題明確設定一個最終時間，是不現實的，也不科學。」
在分析台灣內部情勢時，王在希坦言，台灣島內已無其他力量能抑制台獨，唯一能遏制的勢力是中國大陸，國民黨已喪失對民進黨的有效制衡能力，甚至失去大黨地位，統派團體力量分散，民進黨在台灣已經形成一黨獨大的局面，兩岸和平統一的可能性在慢慢喪失，陸方仍會繼續堅持以最大的誠意和耐心，去爭取實現和平統一的前景，做到仁至義盡。
王在希也說，有人建議用經濟制裁台灣，但此舉容易損害台灣人民利益，殃及池魚，台灣對外進行的經濟合作，主要屬於民間性質，對台商的合法權益，北京還是應該要保護，否則會失去民心。
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標題：2017年台海變數多 海協前副會長王在希：大局可控
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