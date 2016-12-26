反同婚團體怒闖立院 傳131人被警方控制行動

反同團體今日在立法院外與警方爆發衝突。（記者陳志曲攝）

2016-12-26 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日審查婚姻平權法案，目前已初審通過。而反同團體一早齊聚立院周遭抗議，到了中午左右有大量反同人士意圖闖進院內，警方稍早控制131人的行動，以束帶束縛擅闖者的雙手。

綜合媒體報導，反同的主辦單位表示，每個闖入立法院的民眾都被束帶限制行動，也被控制在同個區域之內。此景讓團體相當不滿，直說太陽花學運都沒用束帶了，現在使用有點不太公平。

反同人士當場要求讓醫師和律師進入院內協商與檢查，還呼籲警察脫下身上的制服，來支持民眾的抗議運動。