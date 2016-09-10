| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

央廣下週改組 段宜康大罵現任董座

2016-09-10  19:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央廣播電台將於下週三（14日）召開董事會，據傳將換掉現任董事長曠湘霞，並由作家平路接任。民進黨立委段宜康今（10）日在臉書留言表示，「終於，中央廣播電台要在下週三開董事會，換掉董事長曠湘霞了。給文化部拍拍手」。

綜合媒體報導，段宜康今日於發文臉書指出「央廣的問題真的很大，甚至淪為中國對台灣的統戰基地」，並表示「就為了國防部遲遲派不出一席董事，央廣的改組才拖到現在」、「希望繼任者能大刀闊斧推動改革」。

段宜康認為「終於，中央廣播電台要在下週三開董事會，換掉董事長曠湘霞了。給文化部拍拍手。也因為鄭麗君當部長，才能立案調查中央社私設帳戶的不法情事」，並指出行政院在2014年發函央廣強調「董事長不得逾65歲」，2015年1月時任央廣董事長的張榮恭於年滿65歲時去職，今年8月18日曠湘霞歡慶65歲華誕，也該循前例儘速交棒。

相關連結請見︰

廣告
  • 段宜康今（10）日在臉書留言表示，「終於，中央廣播電台要在下週三開董事會，換掉董事長曠湘霞了。給文化部拍拍手」。（資料照，記者陳志曲攝）

    段宜康今（10）日在臉書留言表示，「終於，中央廣播電台要在下週三開董事會，換掉董事長曠湘霞了。給文化部拍拍手」。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央廣播電台 文化部 曠湘霞 段宜康
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：央廣下週改組 段宜康大罵現任董座


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.