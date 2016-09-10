央廣下週改組 段宜康大罵現任董座

2016-09-10 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央廣播電台將於下週三（14日）召開董事會，據傳將換掉現任董事長曠湘霞，並由作家平路接任。民進黨立委段宜康今（10）日在臉書留言表示，「終於，中央廣播電台要在下週三開董事會，換掉董事長曠湘霞了。給文化部拍拍手」。

綜合媒體報導，段宜康今日於發文臉書指出「央廣的問題真的很大，甚至淪為中國對台灣的統戰基地」，並表示「就為了國防部遲遲派不出一席董事，央廣的改組才拖到現在」、「希望繼任者能大刀闊斧推動改革」。

段宜康認為「終於，中央廣播電台要在下週三開董事會，換掉董事長曠湘霞了。給文化部拍拍手。也因為鄭麗君當部長，才能立案調查中央社私設帳戶的不法情事」，並指出行政院在2014年發函央廣強調「董事長不得逾65歲」，2015年1月時任央廣董事長的張榮恭於年滿65歲時去職，今年8月18日曠湘霞歡慶65歲華誕，也該循前例儘速交棒。

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