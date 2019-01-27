〈南部〉高市府治空污 興達電廠2機組恐停機

2019-01-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年才過廿六天，高雄市就有十二天「紅害」日，環保局已向環保署表達中部以南應納入空污總量管制，並要求台電調配供電，強調高雄冬季空污嚴重，不該火力全開南電北送，針對環保團體反對高雄興達電廠三、四號燃煤機組展延，將待學者進行模式模擬報告出爐，預計本月底揮出停機或局部停機等重拳。

展延案 4方案模擬報告月底出爐

今年十二天「紅害」中約六天伴隨冷氣團南下夾帶污染物移入，近來一連四天都是「紅害」，市長韓國瑜昨天到玉皇宮發紅包，南部反空污大聯盟現場舉牌喊話「好空氣才是最好的紅包」，高雄連日空污危害，民眾幾乎沒辦法呼吸，卻不見市長有所作為？高喊「空氣危害，市長何在？」「空氣糟透、人民遭殃」。

聯盟發言人李建誠表示，興達電廠燃煤機組是高市最大污染源，南市及屏縣府均表態反對興達電廠延役，市長迄今仍無回應，要求他硬起來整頓空污，停發興達電廠燃煤機組許可證，還給民眾好空氣，就是最好的大紅包。

環局促中部以南納空污總量管制

環保局長袁中新指出，上次到興達電廠旁住一晚，他訝異北邊污染比南邊嚴重，污染物隨著東北季風，從北往南而下，造成高雄空污嚴重，已要求環保署將中部以南納入空污總量管制，縣市攜手防制空污才能達到效果。

針對環保團體反對高雄興達電廠三、四號燃煤機組展延，袁中新表示，已提出降載、秋冬零燃煤、局部停機、停機等四個方案向市長報告，市長已指示出重拳，但停機對高雄空污影響多大，需要專業數據作為依據，已委託學者進行模式模擬，近期結果出爐評估後，揮出最有效的重拳。

袁中新也向台電表達不滿，強調高雄冬季空污嚴重，興達、大林共六個燃煤機組火力全開南電北送，相較台中四個燃煤機組休息，天底下沒有這種道理，台電怎麼可以讓高雄發電量那麼大，應調配供電為高雄民眾設想一下。

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