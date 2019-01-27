〈中部〉《台中》國美館大年初二開館 走春別撲空

2019-01-27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年農曆春節有九天長假，台中市多處文教場館均有休館日，民眾留意開放時間，包括國立自然科博館、國立台灣美術館及文化部文化資產園區等館，過年期間均舉辦應景年慶活動，讓民眾不必怕塞車可就近走春。

科博館及文資園區均僅二月四日（除夕）休館，科博館二月五日（初一）九二一地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區正常開放及收費；科博館本館僅開放太空劇場、立體劇場、科學中心與漫步太陽系特展；初二起全館正常開放及收費。

科博館推「豬事大吉」

配合豬年到來，科博館推出「豬事大吉」特展，從神話到生活、從文學到科學，介紹「豬」的大小事，讓民眾認識多元「豬知識」，科學迎豬年。

文化資產園區自初一起開放，過年期間推動無形文化資產交流，以「越南驚艷」為主題，邀越南國家級無形文化資產包括「水偶之舞」及「西原鑼樂」等到文化部文化資產園區演出，特展即日展到三月十日。另外，大年初二到初六（二月六日到十日）推出水偶之舞、西原鑼樂等演出。

國美館則是除夕、初一休館，初二（二月六日）舉辦「國美走春、諸事大吉」春節系列活動，包含「開門見喜」吉利紅包袋、「諸事平安，滿福團圓」版印年畫拓印體驗、「諸事大吉」版印年畫抽獎及驚喜音樂會等春節活動；另有應景的版印年畫「諸事大吉豬年年畫」特展。

至於大墩、葫蘆墩文化中心及屯區、港區藝文中心，則自除夕到初二休館，年初三起到初六推出傳統藝術節活動，共四十組藝文團隊接力演出，讓民眾熱鬧迎春。

圖書館大年初四開館

愛看書的民眾也要留意圖書館開放時間，市立圖書館自二月四日至二月七日（除夕至大年初三）休館四天；國立公共資訊圖書館也自除夕至初三休館。

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