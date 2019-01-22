〈北部〉桃園區6路段 路邊停車3月4日起收費

2019-01-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府交通局昨天公告，桃園區國際路一段、慈文路、慈光街、天祥五街、經國路及健行路部分路段，三月四日起將納入公有路邊停車收費路段，民眾於路邊停放汽車將收費，機車格則維持免費。

共181個車格 解決霸位問題

交通局指出，新增的汽車停車格收費路段分別為國際路一段自九五○巷至國際路一段三○六號間、慈文路自中正路至永安路間、慈光街自永安路至慈德街間、天祥五街自經國路至新埔七街間、經國路的經國國中前，以及健行路自春日路至大有路間的六處路段、共計有一八一個汽車停車格。

每小時20元 以半小時計費

交通局指出，考量上述路段居民反映，這些路段停車格常有車輛長久停放霸位情形，為提高周轉率，經與地方溝通後，決定納為收費路段，收費時間為每週一至五的上午八點至下午四點，每小時費率廿元，以半小時計費。

交通局表示，市府自二○○四年起推動公有路邊停車收費，全市已有二五二個收費路段、共一萬兩千五百零七個汽車停車格。其中以桃園區、中壢區的汽車停車格停車率最高，桃園區縣府路周邊的八十七個汽車停車格及南平路自寶慶路至南平橋間的一一一個汽車停車格，中壢區中央西路自延平路至三光路間的一五一個汽車停車格，以及九和二街自慈惠三街至新生路口的廿六個汽車停車格，平均停車率都逾七成。

公營路外停車場部分，市府前的府前地下停車場有三三四個汽車停車格，每小時收費卅元，上班時間多呈滿位狀態；中壢區銀河廣場地下停車場有汽車停車格一四五個、機車停車格五九六個，汽車每小時收費五十元、機車臨停一次卅元，停車率也超過九成。

而全市唯一的路邊機車停車收費路段，位於桃園火車站後站大林路自桃鶯路至昆明路間的一九○個機車停車格，從上午八點至下午六點收費，按次費率為平日廿元、假日卅元，也多為滿位狀態。

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