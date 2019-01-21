〈台北都會〉《北市立委補選政見發表》何志偉、陳炳甫穩紮穩打 陳思宇猛開砲

2019-01-21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕〕台北市立委補選公辦政見發表會昨登場，整場無辯論、交互詰問，民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫，把握十五分鐘時間平穩闡述，無黨籍候選人陳思宇除拋出政策理念，展開攻擊猛酸對手政見不專業，還質疑對手在議員選舉期間未募款，選後經費財產卻增加，錢是從哪裡來？砲火猛烈。

何志偉︰整合發展水岸經濟

立委補選於廿七日投票，五名候選人皆出席昨日政見會。抽到一號的何志偉先是細數擔任議員八年的政績，包括爭取學校耐震補強等，政見結合「拚經濟好生活」的選舉主軸，提出水岸、老社區、長照、廟口四大經濟。

何指出，水岸經濟要整合大稻埕到大龍峒、三腳渡，設置河岸親子大公園；老社區新經濟部分，盼新創事業留在士林與大同區，並推動大同區自由路的民主文化財，吸引觀光客；長照經濟示範區要將士林與大同變成養老天堂；廟口經濟則包括提供百萬獎金徵選，借鏡日本表參道再造廟口商圈。

陳炳甫︰降單一自住房屋稅

陳炳甫批判，民進黨三年執政各項政策反覆，就是沒有監督力量，希望選民讓他進入立院。陳主張調降單一自住房屋稅，以及推動公托與公幼普及化，國民義務教育向下延伸至五歲，並整合長照資源，也將積極推動捷運民生汐止線，促進地方繁榮。

陳思宇︰帶職選對不起選民

陳思宇則聚焦觀光與幼托議題，強調她曾是北市觀光傳播局長，將把台北經驗帶進國會，把大龍峒、大稻埕打造文化雙子星，主張擴大壯遊補助每位年輕人一張機票，讓台灣走出去、世界走進來。

陳思宇批評何提出的水岸經濟政見跟前立委姚文智一樣，但這八年沒看到改變，廟口借鏡表參道，廟口文化與表參道特質完全不一樣；陳炳甫提議民生汐止線先跳過民生社區「先不設站」，陳思宇再批錯誤決策比貪污更可怕，並再度抨擊陳炳甫帶職參選對不起選民。最後陳思宇質疑，對手明明不對外募款，選後財產還增加，錢到底從哪來的？

至於其他兩位無黨籍候選人，王奕凱說，他參選目的是建立關鍵少數派聲音、改變選舉文化、倡議台灣改革；陳源奇在發表政見時「募款」，唸出自己的帳戶號碼，一度被要求暫停，不得繼續。

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