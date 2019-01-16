〈中部〉（南投）200億打造鳥嘴潭 廉政平台啟動

2019-01-16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總經費高達二百億元的鳥嘴潭人工湖工程，潭區工程預定今年中將發包，廉政署、南投地檢署、水利署政風單位組成廉政平台啟動，檢方將提供司法領域的建議和協助，若有違法個案即立案偵辦，希望杜絕黑道介入、工程弊端發生。

防弊杜絕圍標 廉政署、檢調加入

南投地檢署主任檢察官林宏昌，昨日與經濟部水利署中區水資源局局長陳弘凷、法務部廉政署防貪組組長陳范回及相關單位人員，到「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」工區督訪，實際聽取計畫內容，並召開第二次平台會議。

昨日的廉政平台會議，主要是針對「廉政措施辦理情形」、「計畫工程進度」及「招標階段風險防制作為」等項目進行報告和討論。

南投地檢署主任檢察官林宏昌表示，總經費超過一百億元的公共工程，就要組成跨域廉政平台，鳥嘴潭是繼湖山水庫、桃園機場擴建、台北市雙子星之後，全國第四項重大工程成立廉政平台，而水利署與地檢署簽訂合作備忘錄後，檢方就是廉政平台的一員，除提供司法諮詢，也在有個案發生時即立案偵辦。

潭區工程年中發包 預定2022年完工

林宏昌也說，潭區工程預定今年中發包，光是潭區工程經費就高達八十八億元，從設計規畫、評選委員產生到發包都需要防弊，也要杜絕黑道介入圍標等情事。

目前是人工湖工程研擬招標文件的關鍵期，因此廉政平台除整合檢、調、廉、工程單位，也會請審計、NGO、廠商、志工單位協助，希望能為重大公共工程品質嚴格把關，讓公務人員勇於任事，廠商也可獲得合理利潤，營造三贏榮景。

前瞻計畫編列近二百億元的鳥嘴潭人工湖，用地取得經費八十多億元，土地取得作業已完成，平林堤防工程去年已動工，攔河堰工程也開工了，潭區六個人工湖預定今年中發包，預定二○二二年完成湖區工程。

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