〈南部〉集水區動工惹議 台南市府：審查前禁施工

2019-01-12

〔記者邱灝唐、楊金城／台南報導〕台南市環保聯盟昨質疑關廟區一處山坡地出現不明工程，不僅沒有工程標示，也沒有任何環評程序就逕行開挖，市府應向外界說清楚、講明白。

經發局回應，該處目前僅是地主進行地面整平，在未完成報編產業園區所有行政審查之前，不會允許對方施工。主管山坡地的農業局表示，該地不屬山坡地，屬一般農業區，且只是平地整地，不違反農業使用規定。

環盟指出，位在關廟區新光里北新二號橋東北方約一．五公里處，也是鹽水溪上游許縣溪支流集水區，有一處廣達卅七公頃的開發案，但業者開挖整地已達約七公頃，一直未見任何工程標示、也沒有進行任何環評程序，當地居民憂心將造成空污、水污、水患、噪音或廢棄物等後患。

環盟強調，該案依法應辦理環境影響評估，且依水保法規定，山坡公、私有土地的經營或使用，未經主管機關核定前，各目的事業主管機關不得逕行核發開發或利用的許可，市府應立即向市民說明。

經發局澄清，該地為龍盟科技股份有限公司持有土地，整地範圍約六．六公頃且非屬山坡地，目前為關廟砲校打靶範圍內的禁建區，屬一般農業區。現整地的土地非屬龍盟公司未來報編產業園區之範圍內，龍盟也尚未提送報編工業區書件，未來產業園區申請設置時，依規定將經各該主管機關進行交評、環評、可行性規劃及開發計畫等行政審查，龍盟公司在未經核發開發許可前不得施工。

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