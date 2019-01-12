〈台北都會〉基隆資優、體育、藝才班 考試錯開

2019-01-12

〔記者俞肇福、翁聿煌／綜合報導〕基隆市為了避免數理資優班、體育班、藝術才能班同一天考試，造成學生考試撞期產生遺珠之憾，市府教育處將考試日期錯開，首先登場的是數理資優班與英語資優班，將於三月十二日、十三日報名，三月二十三日初試，五月四日複試。

基隆市的公立國中有銘傳數理資優班、武崙數理資優班、中山高中國中部英語資優班，通過資優鑑定的學生，一般課程仍在原班級上課，專長科目才集中上課；體育班有百福、中正、銘傳、明德、正濱、信義、南榮國中、暖暖高中國中部、八斗高中國中部，除了中正國中民俗體育班招收六十人、其餘學校三十人，報名日期詳見各校簡章，四月廿七日考試。

國中藝術才能班有安樂高中國中部美術班、建德國中舞蹈班、成功國中音樂班；信義國小美術班、仁愛國小舞蹈班、成功國小音樂班；報名日期是四月八日到四月十七日，四月廿四日初試、五月十一日複試。

八斗高中新增原民教育實驗班

另外，基隆市立八斗高中新增的「原住民族教育實驗班」，將於四月中旬受理報名、九月入學，招收三十人；八斗高中校長黃致誠表示，藉由原住民族教育實驗班的設置，提供基隆市的原住民族子弟母語學習、專題討論等，增進了解原住民族的文化。

黃致誠說，八斗高中以前有原住民藝能班，主要學習原住民手工藝、原住民料理烹飪、原住民歌舞，新設立的原住民族實驗教育班，除了國文、英文與數學等主修科目不變，其餘如健康教育、音樂、美術等課程，改成母語學習、專題研究、耆老訪談。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/