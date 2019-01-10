〈台北都會〉新北海砂屋重建 容獎從寬認定

2019-01-10

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣地震頻繁，居住安全刻不容緩，據統計，新北市目前列管五十二處必須拆除重建的海砂屋，但整合住戶意見是最大挑戰，例如新店區大溪地社區因為只有前棟的建物適用海砂屋容積獎勵，導致整合困難；市府已在去年底修法，未來同一使用執照範圍內的建物，只要其中一部分被認定是海砂屋，容積獎勵可一體適用。

同一使用執照 可一體適用

新北市長侯友宜昨天在市政會議表示，建築物都市更新是改變城市風貌的重要手段，市府會提高效率，今年預計有五件危險老舊房屋進行都更動工，七件可取得使用執照，他覺得速度太慢，希望以簡政便民的方式鼓勵民眾參與都更，都更過程遭遇困難，由市府主動協調溝通。

市府都市更新處長張溫德說，以新店大溪地社區為例，總戶數九十五戶，二○一五年就提出都更申請案，卻卡在住戶整合，前排八棟建物因為海砂屋受損嚴重，已達拆除重建的標準，但後排十一棟狀況輕微，僅需結構補強，重建無法獲得相同的容積獎勵，影響都更分配權益，導致住戶意見分歧，市府評估後決定從寬認定。

張溫德說，市府已修正「都市計畫法新北市施行細則」，經工務局專案核准拆除重建的海砂屋，只要屬於同一使用執照範圍內的其他建築物，皆享有海砂屋獎勵措施，循一般程序重建可獲三十％容積獎勵，循都更程序重建最高可獲五十％容積獎勵，而且可以用原容積率及原樓地板面積重建，目前全市列管的五十二處海砂屋一體適用，即日起實施。

減少市長維安 侯︰我就是警力

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任後到各地視察或參加活動，警方都派出不少員警到場維安，侯友宜昨天表示，維安警力過多是耗費警力，「警察甚至比採訪記者還多」，未來只要派一、二名警察到場即可。

侯友宜說，例如前天到板橋林家花園視察，分局長、派出所長、保防室人員都到場，他覺得這是浪費警力，「因為我就是警力啊」，警察已經很辛苦，警力要回到維護治安的工作崗位上。

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