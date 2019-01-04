〈南部〉機車騎上公園人行道 罰款多600元

2019-01-04

〔記者劉婉君／台南報導〕車輛進入公園會挨罰，台南市一名市民騎機車行經巴克禮公園公車站牌前人行道時，遭市府工務局公園管理科拍照，依「台南市公園綠地管理自治條例」告發開罰一千兩百元，比警方開單多罰六百元，令民眾疑惑「那裡也算公園嗎？」

屬公園退縮地 依公園條例開罰

公園管理科表示，巴克禮公園周邊的人行道，屬於公園退縮地，和公園一樣禁止行駛汽機車，違者依公園綠地管理自治條例處行為人新台幣一千兩百元以上、六千元以下罰鍰。當地均有設置告示牌，人行道出入口坡道的地面也有噴上禁止標示，過去兩個月市府曾請保全人員在巴克禮公園、台南公園、水萍塭公園等重點公園舉牌宣導，民眾如果對處分有異議，可以在公文函送達次日起卅天內提出訴願。

比騎上一般人行道 罰款多一倍

民眾認為，機車騎上人行道確實不對，去年九月違規、日前收到罰單，但卻對開單的單位和依據的法規不解，因為一般民眾的認知裡，人行道應該屬道路交通管理處罰條例，為何不是警察開單，而是工務局？且依道路開罰的罰款為六百元（至一千八百元），工務局的罰款卻是兩倍。

平均一年 約開出一千張罰單

工務局指出，南市的公園有九成五以上，公園周邊的人行道都是屬於公園退縮地，只要騎上人行道，就算公園範圍，市府平均每年約開出一千張罰單，其中以騎車穿越公園最多。主要是保全人員在現場針對違規行為拍照後再由市府開單，一九九九市民專線也會接到不少民眾檢舉。

目前台南公園廿四小時，巴克禮、水萍塭公園早上五時至晚上九時，林默娘公園假日，都有保全人員巡邏，還違規拍照後由工務局開單。

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