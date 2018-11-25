〈北部〉選情分析》恢復免費營養午餐難奏效 徐定禎敗選

2018-11-25

記者彭健禮／特稿

苗栗縣長「雙徐」之爭落幕，若拿選戰期間多家民調數據，結果並未和預測相悖，雖說兩人各是國民黨、無黨籍，但對苗栗鄉親而言，還是「藍綠」對決；在苗栗政治版圖藍大於綠的環境下，徐耀昌順利連任，徐定禎未能翻轉。

徐耀昌從政近卅年，曾擔任過頭份鎮長、立委到本屆縣長，地方經營已久，加上現任優勢，選票基礎結構雄厚；雖於四年前上任縣長之初，因縣府財政危機震盪，受民怨批評，但他於財政赤字止血後，也適度施放福利，穩住民意。

相較徐定禎僅有八年頭份市長資歷，雖獲前縣長劉政鴻、何智輝系統人馬相助，加上苗栗市、竹南鎮兩大票倉首長支持，聲勢不容小覷，但多方資源要在短時間內整合成巨大能量，畢竟是不容易，使得團隊氣勢打得「雷聲大、雨點小」。

不諱言，此次選戰中，徐定禎提出恢復學童免費營養午餐、恢復敬老愛心卡至一千點等政見，確實讓選民心動，但不少鄉親也因苗縣府財政，領悟「天下沒有白吃的午餐」的道理，未能引燃火花。

反觀徐耀昌在此次選戰採穩扎穩打策略，且苗栗縣政治版圖長期藍大於綠，加上全台「韓流」效應發酵，成功連任；徐定禎雖是無黨籍，但民進黨中央屢屢南下助選，他在鄉親眼中仍是綠色，讓中間選民無法接受。

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