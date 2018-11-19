〈北部〉《桃園》催票 經典小鎮大溪、龍潭告急！

2018-11-19

〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕九合一選戰進入倒數階段；交通部觀光局主辦的「二○一九經典小鎮漫遊年票選」，從全台廿二個縣市中選出卅個經典小鎮，桃園市推薦大溪及龍潭區參賽，至昨天的票數分列第七名、第十一名，由於第一階段的網路票選只到廿六日截止，市府觀光旅遊局邀請民眾踴躍上網投票，讓大溪及龍潭的旅遊魅力被看見。

龍潭自國道三號開通後，交通便利，且保有客家文化、農村景觀，加上大部分為丘陵地，視野遼闊、空氣清新，區內有石門水庫、龍潭觀光大池、聖蹟亭、龍潭大平橋、三坑老街、大平聚落、大北坑、休閒自行車道等景點，種植有茶園、稻米、有機蔬菜等農作物，製成東方美人茶、龍泉茶、桃映紅茶、龍泉米等伴手禮，另有石門活魚、客家名菜等，也充滿特色。

大溪曾經入選十大觀光小城

楊勝評說，大溪素有「總統鎮」之稱，是桃園最早發展的地方，歷經清朝、日治時代及西方文化影響，和平路、中山路等老街巴洛克建築林立，老城區內仍可見不同文化遺跡與百年古早味，例如大溪公會堂、大溪木藝生態博物館、李騰芳古宅、石板古道、中正公園，以及大溪橋等景點，也是帽子歌后鳳飛飛的故居，二○一二年曾入選觀光局全台十大觀光小城，名氣響亮。

26日前上網投票 可參加摸彩

觀光旅遊局長楊勝評表示，經典小鎮以觀光硬體、軟體、人文故事等內容做為評選要件，第一階段邀請民眾參與票選（投票佔總分卅％），第二階段再由專家至各縣市現勘（考核佔總分七十％），呼籲市民展現桃園人的熱情，可至活動官網投票支持大溪、龍潭，完成投票者都有機會抽中折疊腳踏車、拍立得、經典小鎮套裝遊程、健康果乾等獎品。