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蘇昱鴻從警1年就殉職 父淚崩：難以接受 請警方依法辦理

基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻昨晚在值班台值班，慘遭闖入的貨車撞上殉職，家人第一時間趕到醫院相擁而泣，令人不捨。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻昨晚在值班台值班，慘遭闖入的貨車撞上殉職，家人第一時間趕到醫院相擁而泣，令人不捨。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/01 10:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻昨晚在值班台值班，慘遭闖入的貨車撞上殉職，蘇父與蘇母與晚蘇員1期（警專41期）、還在警專受訓的妹妹等3人第一時間趕到醫院，3人相擁而泣，令人不捨。

蘇父等3人在在蘇員殉職後，今天凌晨1時許到三分局製作筆錄，蘇父難以置信兒子在值勤中遭撞死，更難接受兒子年紀這麼輕，才剛當警察1年就殉職，哭紅著眼說：「請警方一切依法辦理！」

蘇員熱心認真 所長哽咽不捨

所長鄧毓薰也哽咽指出，蘇員工作認真，與同仁相處融洽，經常主動協助同仁辦公，同仁都相當不捨。

鄧毓薰表示，案發當時，除了蘇昱鴻值班外，派出所還有女警廖訢恬、巡佐張翔賀備勤；簡男駕車撞進派出所後，只穿著一條內褲棄車逃逸，精神狀況不佳，同仁沒聞到他身上有酒味，為了救援被壓在值班台的蘇員，來不及追他。

鄧毓薰說，由於貨車撞壞玻璃門，值班台又被撞到四分五裂，張員趕緊挪出空間，把滿身是血、已失去意識的蘇員抬到一旁，等待消防隊員趕來將他送醫；廖員左腿、額頭等處也被撞飛的設備、器材割傷，包紮傷勢後已經返家休養。

蘇員殉職後，蘇父、蘇母與蘇員的妹妹今天凌晨1時許到分局製作筆錄；蘇父表示難以接受，請警方依法辦理；蘇母則在一旁不發一語，3人緊握著雙手，頻頻拭淚，替蘇父做筆錄的黃姓女同仁也不禁流淚不止。

基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻（右）昨晚在值班台值班，慘遭闖入的貨車撞上殉職，蘇員的師傅黃政睿（左）與同仁一致認為，蘇員從警1年工作認真，深獲肯定。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻（右）昨晚在值班台值班，慘遭闖入的貨車撞上殉職，蘇員的師傅黃政睿（左）與同仁一致認為，蘇員從警1年工作認真，深獲肯定。（記者林嘉東翻攝）

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