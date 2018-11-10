〈北部〉航空城都計通過 土地交易大增

2018-11-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部都委會於三月底通過桃園航空城都市計畫，也讓沉寂已久的土地交易較以往熱絡許多；市府地政局統計第二季實價登錄案件，土地交易件數達八十四件，較第一季四十九件增加卅五件、成長率達七十一．四％，較去年同期廿五件增加五十九件，成長二．三六倍，至於每坪土地交易價格方面，與第一期、去年同期相較變動不大，都在一成左右。

地政局表示，依照規定，房地產、土地買賣必須在三個月內完成實價登錄，因此，目前只能公布第二季資料，至於第三季資料要等到明年初才能確定；在買賣總交易金額方面，第二季約為十四．九三億元，較第一季七．八二億元增加九十．九二％，與去年同期相較增加十二．五億，成長四．一八倍，可見航空城第二季土地成交量，無論件數、成交金額都較第一季及去年同期有大幅成長。

至於交易區位分布，以機場捷運A16橫山站附近的土地為主，而每坪成交單價，第二季均價為六．六二萬元，較第一季六．二五萬元增加○．三七萬元，漲幅五．九二％，與去年同期相較，減少○．二五萬元，降幅三．六四％；農業用地每坪交易均價約為五．七六萬元，較第一季五．四五萬元增加○．三一萬元，漲幅五．六九％，與去年同期相較，減少一．二三萬元，降幅十七．六％；另非都市土地甲、乙種建築用地，由於交易案件量較少，交易均價易受個案影響，較不具參考性。