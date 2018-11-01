〈北部〉與益興礦業關係？ 陳歐珀促林姿妙說明

2018-11-01

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀指控，國民黨縣長候選人林姿妙家族的益興礦業，破壞山林罔顧人民安全；林陣營反控綠營栽贓抹黑。陳歐珀昨向林姿妙下戰帖，要求七天內公開辯論，接受縣民檢驗，今天下午會將戰帖送至林的競選總部。林姿妙競選總部回應，在民進黨未停止負面選舉前，她們不接受任何型態辯論。

以環保為題 陳要各界檢視

「真理越辯越明。」陳歐珀昨偕同競選總幹事黃適超、總督導林德福等人召開記者會，陳說，蘇澳白米溪上游的益興礦業，幾乎是九十度開採，破壞山林讓人怵目驚心，宜蘭的好山好水，林姿妙兒子、女兒經營的益興礦業，已激起人民憤怒。

陳歐珀要求林姿妙，說明家族與益興礦業背後財團的關係，不容掩飾逃避，用不當手段獲取利益，請各界好好檢視，這樣的礦場開發，宜蘭人可以接受嗎？

陳歐珀並要求以「宜蘭縣環境保育政策」為主題，與林姿妙公開辯論；其理由：一、益興礦業涉及山林保育，是環境保育重要環節，雙方對山林保育主張為何？二、監察院認為國有林地不宜開採礦石，因為「採礦之後，岩盤露出，土壤淺薄，復育造林不易，難以復原」，並對礦務局展延益興礦業的礦權提出糾正，雙方對糾正案是否認同？三、雙方候選人對宜蘭縣整體環境保育願景及具體政策，到底有何不同？

陳歐珀說，今天下午三點，他會請民進黨宜蘭縣黨部送戰帖至林姿妙溪南競選總部，邀請林面對選民公開辯論。

拒絕辯論 林要綠營勿抹黑

林姿妙競選總部回應，在民進黨及陳歐珀未停止負面選舉手法前，不會接受任何辯論，宜蘭需要的是團結，不需要衝突、分裂與對立、更不可製造仇恨，選民不喜歡抹黑的選舉。

林姿妙競選總部指出，林姿妙宣布參選宜蘭縣長以來，民進黨舉全國、全黨之力，鋪天蓋地對她抹黑，而她本著良善初心，提出政見回應鄉親，只有正向力量才能贏得縣民認同。