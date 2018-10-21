〈南部〉高雄宣傳反併吞 陳其邁：五毛黨充斥假新聞

2018-10-21

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕民進黨昨天下午在高雄舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，九位民進黨立委昨早於各自選區路口，同步宣傳活動，陳其邁則前往左營哈囉市場，他感嘆此次選舉中，中國五毛黨充斥假新聞，讓人查到手軟，相當無奈。

民進黨立委、議員候選人 齊宣傳

為鼓勵民眾參加此活動，民進黨高雄九位立委與市議員候選人，昨早各自於選區路口同步宣傳活動。

陳其邁︰查到手軟 讓人無奈

民進黨高雄市長候選人陳其邁則前往左營哈囉市場，呼籲大家來參加活動，他強調：「此次選舉，中國五毛黨或新聞農場，充斥假新聞，散布不實消息，攻擊我個人或民進黨，經查帳號都在國外，查到手軟，讓人很無奈。」

陳其邁強調，這是很嚴肅的問題，應該要正視這種境外或是對岸影響選舉的行為，這對台灣民主傷害很嚴重，防不勝防，甚至無法追究責任。

針對「反介入」，立委劉世芳說，高雄市是宜居城市，不希望用這種不光明磊落、滲透的方式介入台灣選舉，如果有政黨企圖利用境外勢力來干擾台灣選舉，不是台灣選民所樂見。

談到「反併吞」，劉世芳強調，過去的幾個月，看到中國飛機船艦繞行台灣，打壓台灣的國際組織，讓台灣變成孤島，不光明磊落的方式，無法讓兩岸之間和平發展。

韓國瑜︰要拚經濟 非拚政治

此外，對於昨天民進黨在高雄舉辦的反併吞活動，韓國瑜認為高雄現在是要拚經濟，而非拚政治。劉世芳強調，陳其邁本來就有在拚經濟，他的經濟藍圖非常清楚，包括引進高科技園區。

民進黨立委李昆澤、高雄市議會議長康裕成昨偕同三民區議員候選人在路口向市民拜票，並呼籲大家參加「反併吞、護台灣、反介入、護高雄」萬人活動，一起反中國秘密金援，反中國網路霸凌！

李昆澤表示，台灣的民主化過程是許多人用自由、家庭及血汗才換得些微成果，台灣是我們的國家，他偕同市議員候選人向市民宣示反併吞，反對中國霸權、護台灣，因這裡是我們的國家，挺高雄，讓高雄繼續發展、進步，繼續挺陳其邁，民進黨議會過半，加油！

議長康裕成指出，中國透過秘密金援與網路霸凌，干擾介入台灣選舉，不能讓中國繼續用惡劣手段對待台灣，大家要反介入、反併吞，共同守護台灣，守護高雄。