〈北部〉航空城地上物查估 第一期明年完成

2018-09-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部都市計畫委員會於今年三月底審議通過航空城都市計畫，桃園航空城進入實質開發階段，市府已於中秋節前夕舉辦卅二場地上物查估說明會，讓航空城地區居民了解區段徵收預定期程、地上物查估流程及民眾權益主張，預估明年四月就能完成蛋黃區及蛋白區第一期地上物查估工作。

32場說明會爆滿 民盼提高補償標準

卅二場地上物查估說明會幾乎場場爆滿，民眾主要針對地上物查估拆遷補償費、行政救濟金，希望市府能考量民眾權益提高補償標準，另對現行一般農地配地四十一％、特農區配地四十六％並不滿意，要求提高配地比例，對此，官員除現場逐一答覆外，並以書面回覆。

市府：採先建後遷 提安置計畫

工務局長黃治峯說，市長鄭文燦要求查估作業務必精準務實，以最大程度保障地上物所有權人需求，查估時間也要保持彈性，讓所有權人可以申訴，未來航空城將採「先建後遷」政策，查估作業完成後市府會提出安置計畫，安置街廓以「離村不離鄉」的原則，完成居民安置及土地分配。

目前蛋白區第一期計畫內設籍住戶共三○二六戶，合法一八五六戶、非合法一一七○戶；針對合法住戶，市府將在大園橫峰、埔心、大海、坑口、五權、菓林六個里設安置街廓，規劃廿三公頃約可提供二千戶地主使用，市府會先發放地上物補償費，並預留兩年時間給地主興建房屋。

市府另於機場捷運A11坑口站、A15大園站、A16橫山站三處基地興建安置住宅，安置沒有合法建物設籍者，若設籍者有土地但地上物不合法，可購買或承租安置住宅，若沒有土地、房屋則只能承租安置住宅；市府指出，安置住宅三處基地預估可興建二千戶住宅，除了一一七○戶安置住宅，還有八三○戶預留量，會視社會住宅需求興建。

至於蛋黃區部分共有三五六五戶，合法三○四五戶、非合法五二○戶，安置街廓將設在海軍基地內，至於五二○戶安置住宅，目前交通部還在規劃中。

此外，內政部都市計畫委員會於今年三月廿七日審查通過航空城都市計畫，市府將以這天作為查估的標準，三月廿七日之前興建的違建可領有補償，之後的則沒有，並以空照圖影像為主。