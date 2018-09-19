〈中部〉稅收交火 涂醒哲︰ 假新聞 黃敏惠︰依數據

2018-09-19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕年底嘉義市長選戰升溫，民進黨現任市長涂醒哲與國民黨市長參選人、前市長黃敏惠為稅收問題隔空互槓，昨天涂駁斥黃競選總部日前發佈新聞稿指「涂醒哲市長剝市民的皮當政績」的內容以偏概全，轟對方如同製造假新聞散播，籲黃勿因選舉而以情緒化字眼操作，此做法不負責任；對此，黃回擊說，這是依據嘉市歷年地方稅各項稅收數據，「怎麼會是假新聞呢？」「這不是一個人可以說了算的，涂不可以說謊。」

黃敏惠批說，涂醒哲在市府開記者會，公務人員被迫上火線做政治攻防，教公務員情何以堪，且在涂說明時，市府財政稅務局網頁一度無法正常運作，時機敏感，啟人疑竇。

涂開記者會 駁增稅當政績

涂醒哲昨在市府率財政稅務局長林建宏、地政處長饒嘉博、建設處長李國榮等人召開記者會。涂強調，事涉市府團隊士氣被打擊，因此在市府開記者會，「要我說清楚，我就一次講清楚」；林建宏說，該局網頁昨正常運作，地方稅收相關數據皆可查詢。

黃批像一頭牛剝好幾層皮

黃敏惠說，如果經濟很好，民眾都有錢賺，稅收調整尚可接受，但現在經濟不佳，市府還要增加民眾負擔，且是土地增值稅、房屋稅、地價稅等多種稅賦一起增加，這對民眾來說，就像一頭牛被剝好幾層皮，對於民眾的荷包更是雪上加霜。黃敏惠競選總部也再度發新聞稿抨擊，市民都想請問涂市長，市庫有欠那麼多嗎？市府不是沒有負債了，為什麼還努力加稅？ 所謂零負債的政績，原來是堆積在人民的痛苦上換來的。

湖子內提前配地 土增稅增

涂醒哲說，土地增值稅會增加是因為湖子內區段徵收提前一年半配地，帶動土地交易活絡；房屋課稅於二○一六年逢三年一次的不動產評價委員會決議通過分三年漸進調整房屋標準單價，考量民眾租稅負擔，僅適用二○一六年七月一日後新增改建房屋，就去年而言，適用新標準單價的新建房屋僅九百九十八件，應課稅舊屋十萬二千戶件並不適用；地價稅也只就發展性較高的湖子內地區作調幅，其餘地區僅些微調整。