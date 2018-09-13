〈中部〉助單親媽養3子 愛心從早餐店蔓延

2018-09-13

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「台灣最美麗的風景是人！」卓姓單親媽媽扶養三個小孩，因生活拮据，日前透過臉書私訊向嘉義縣朴子市文化里長楊石旭求助，楊找到早餐店老闆陳威成暖心供應卓家早餐，楊將此事PO在臉書後，讓許多網友好心疼，有人要幫卓媽媽找薪水更好的工作，更有小吃店、製麵廠無限期要提供點心、麵條給卓家，民間慈善會也要居家關懷，眾人的愛心讓卓家人好感動。

早餐店老闆供一家早餐

楊石旭說，多年前，里內有小朋友因家裡經濟不佳，常餓肚子上學等著吃學校午餐，他得知後相當不忍，找早餐店老闆陳威成商量，請其是否能長期免費供應早餐，陳相當熱心，很爽快答應。

日前，卓媽媽透過臉書私訊楊石旭，指她打零工為生，日薪六百元，且有上班才有工資，即使獲得慈濟救助，但需要租屋及扶養三個小孩，生活真的很拮据，希望楊能幫忙。

製麵廠允無限期供麵條

楊石旭獲知卓家並未住在文化里，但聽聞卓家遭遇後很不忍心，決定幫卓家尋找資源解決燃眉之急，楊將此事告知陳威成後，陳二話不說，允諾只要早餐店營業日就會幫卓家四口準備早餐。

小吃店、美髮店都伸援

陳威成說，自己小時候也是窮過來，很了解經濟不佳家庭的窘迫，平常就與志同道合友人從事急難救助，每學期捐一萬元給竹村國小做為急難救助金，得知有人需要幫忙，當然義不容辭。

楊石旭將此事PO到臉書後，許多網友紛紛表示要幫助卓家，製麵廠業者承諾無限期供應麵條、小吃店家要供應點心，還有美髮店老闆願意免費義剪，民間慈善會也說要來訪視提供協助，也有人要幫卓媽媽找一個能兼顧家庭且待遇更好的工作；源源不絕的愛心湧入卓家，讓卓家人感受到社會滿滿的關懷與溫暖。