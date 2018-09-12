〈中部〉死亡缺口車禍頻 139線辦路祭

2018-09-12

〔記者林良哲／彰化報導〕八卦山稜線的縣道一三九線為全國知名的景觀路段，單車、重機族趨之若鶩，但今年到八月底止，車禍意外事故達一百八十多件，其中有處急彎處因無護欄，在二個月內已有三人摔落，造成二死一重傷意外。昨天彰化市公所與花壇鄉公所特別舉辦「路祭」以安民心，並將在近日內把這個「死亡缺口」補上，以防意外繼續發生。

縣道一三九線風景優美，可俯望台中市、彰化縣與南投縣，但因轉彎路段多，今年以來已發生了一百八十二件車禍意外，有一名鄭姓學生騎機車疑因過彎失速，翻落彰化市與花壇鄉交界的一處山谷而身亡，另二位單車騎士也在附近掉落山谷，造成一死、一傷。

由於縣道一三九線最常發生車禍的熱點，位於彰化市和花壇鄉交界處附近，彰化市長邱建富和花壇鄉長李成濟為尊重地方民俗、安撫人心，在昨天上午聯合舉辦路祭法會。法會地點在大彰路四十五號旁，由中華民國道士職業工會全國總工會理事長盧崑永主持之下，展開一連串包括祭拜科儀、普度以及「送煞」等儀式。

將加裝護欄、測速器

警方指出，縣道一三九發生傷亡車禍的主因，是因為多處彎道幅度極大，不熟悉路線很容易直接衝撞護欄或路樹，才導致不幸車禍事故接連發生。而經縣警局和縣府工務單位會勘後，決定在過彎後較為筆直處設置固定桿測速器，平時也會以機動的三角架測速器加強取締，至於幾個彎道上的「死亡缺口」，也會加裝防護欄。