〈北部〉《參選爆炸》竹市6人搶市長 73人選議員

2018-09-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕年底新竹市長、市議員和里長選舉，昨參選登記截止，共有林智堅、許明財和謝文進、黃源甫、李驥羣、郭榮睿等六人角逐市長，前市長蔡仁堅原外傳會登記參選，最後並未現身；市議員選舉呈現參選爆炸，應選卅四席，多達七十三人登記，老將新秀爭鳴。

市長新增3人登記 蔡仁堅並未現身

新竹市長選舉，繼民進黨籍現任市長林智堅、國民黨籍前市長許明財與無黨籍現任市議會議長謝文進三雄爭霸，昨天又有無黨籍黃源甫、李驥羣和郭榮睿等三人登記。

爭取連任的林智堅具現任優勢，擁有行政資源加上高民調滿意度，主打政績牌；重披戰袍的許明財號召藍軍歸隊及訴求藍天再現；轉換跑道的謝文進強調中道力量，超越藍綠，猛批市府偏重表面行銷的「飾」政。

醫界出身的黃源甫曾參選東區市議員和立委都落敗，此次以「白色力量」為訴求；政治素人李驥羣以「愛鄉愛新竹市」為訴求；郭榮睿也是政壇新人，爭取選民支持。前市長蔡仁堅盛傳回鍋參選已久，備受矚目，但截止登記前都未現身。

市議員應選34席 藍20人、綠12人登記

下屆市議員選舉應選卅四席，有七十三人登記，其中東區應選十二席、廿三人登記；南區應選四席、九人登記；西區應選兩席，六人登記；北區應選九席、十八人登記；香山區應選六席、十四人登記；平地原住民區應選一席、三人登記。

政黨部分，國民黨廿人、民進黨十二人、綠黨五人、時代力量四人、親民黨一人、無黨籍卅一人。

新竹市選委會表示，市長與市議員選舉訂十月十九日抽籤、十一月十三日公告候選人，十一月廿四日投、開票。