〈南部〉151校申報災情 災損逾7千萬元

2018-08-30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕今天（三十日）就是開學日，市府、國軍及家長聯手清理校園，估計高雄市有一百五十一校申報災情，災損金額超過七千一百多萬元。

許立明、官兵 聯手清理淹水校區

高雄市代理市長許立明、陸軍第八軍團與家長昨天聯手清理瑞豐國小等淹水校區，瑞豐國小原舊棟大樓精進樓地下室淹水深度最高約四十公分，災損金額約在三百萬元，許立明與三十多名官兵進入地下室抽水，而教育局支援小型抽水機抽乾積水。

教育局長范巽綠說，「八二三豪雨」連續降雨七天，造成九所高中職、四十所國中、九十五所國小、七所幼兒園，合計一百五十一校受損，校區樹木傾倒、ＰＵ跑道受損、屋頂漏水、教室淹水與工程圍籬鷹架倒塌，所幸無人受傷。

家長陳凝娟表示，不少家長到校清理積水，並於地勢塌陷地區加裝安全警示與圍欄，讓師生安全開學。

五甲國中工程鷹架倒塌 未釀災情

五甲國中工程鷹架在豪雨中倒塌，校方指出，西側自強樓耐震工程鷹架倒塌幸未造成鄰近居民受傷，校方清空自強二路巷道，並由校長偕同營造業者向居民致歉，目前現地完成拆除作業，而廿八日大雨也造成西側自強樓、東側自立樓積水，抽水後將進行消毒。

阿蓮國中等11校 組防災資源中心

教育局提醒各校，為因應新學期開課，於阿蓮國中等十一校組成防災資源中心學校，統籌調度十部發電機、鏈鋸、五十二部抽水機等救災機具，供各校復原申請使用，而校方如有軍力需求可向區公所申請。