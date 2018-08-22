〈台北都會〉被諷躲辯論 侯友宜：我做事情很實在

2018-08-22

〔記者林良昇、賴筱桐／綜合報導〕「八二三砲戰」今年屆滿六十週年，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天出席紀錄片發表會，他表示，身上也流著「國家血液」，雖然緝拿十大槍擊要犯無法與八二三砲戰的槍林彈雨相比，但警校教導的「國家、正義、榮譽」價值與信念，與捍衛國家的軍人同樣光榮。

被視為深藍、退役將領團體的中華戰略學會，昨天在台北市舉行「八二三戰役六十週年學術研討會」，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、台北市長參選人丁守中、侯友宜都先後出席；侯友宜和馬英九三度握手，他轉述說，馬前總統為他加油，並表示「需要的時候，我（馬英九）一定會站出來。」

侯友宜強調，他與在場的退將、退伍軍人一樣，都是從軍校、警校出來的，血液流的是同樣的價值跟訓練，他是南部小孩，經常有人好奇詢問「你家是什麼顏色？」他都回答：「我家只有一個顏色，那就是國家的顏色。」

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌下辯論戰帖，嘲諷侯友宜昨天「閃躲進入第四天」，侯友宜受訪說，「我講話比較憨慢，但做事情誠懇、實在。」他表示，老縣長應該先針對深澳燃煤電廠贊成與否、百倍速都更如何做到、是否支持軌道建設等先具體表態。

另外，侯友宜、蘇貞昌昨晚都受邀參加「驗光師公會全國聯合會理事長暨理監事就職典禮」，兩人到場雖然刻意錯開半小時，但在侯離開時，與剛抵達的蘇在門口碰頭，雙方雖然「王見王」，但僅握手一秒鐘就擦身而過，兩人未多寒暄，現場氣氛和諧，少了平日隔空交戰的火藥味。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜昨天受邀出席八二三砲戰紀錄片發表會。（侯友宜競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人侯友宜昨天受邀出席八二三砲戰紀錄片發表會。（侯友宜競選辦公室提供）

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