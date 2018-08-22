〈台北都會〉被諷躲辯論 侯友宜：我做事情很實在

2018-08-22

〔記者林良昇、賴筱桐／綜合報導〕「八二三砲戰」今年屆滿六十週年，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天出席紀錄片發表會，他表示，身上也流著「國家血液」，雖然緝拿十大槍擊要犯無法與八二三砲戰的槍林彈雨相比，但警校教導的「國家、正義、榮譽」價值與信念，與捍衛國家的軍人同樣光榮。

被視為深藍、退役將領團體的中華戰略學會，昨天在台北市舉行「八二三戰役六十週年學術研討會」，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、台北市長參選人丁守中、侯友宜都先後出席；侯友宜和馬英九三度握手，他轉述說，馬前總統為他加油，並表示「需要的時候，我（馬英九）一定會站出來。」

侯友宜強調，他與在場的退將、退伍軍人一樣，都是從軍校、警校出來的，血液流的是同樣的價值跟訓練，他是南部小孩，經常有人好奇詢問「你家是什麼顏色？」他都回答：「我家只有一個顏色，那就是國家的顏色。」

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌下辯論戰帖，嘲諷侯友宜昨天「閃躲進入第四天」，侯友宜受訪說，「我講話比較憨慢，但做事情誠懇、實在。」他表示，老縣長應該先針對深澳燃煤電廠贊成與否、百倍速都更如何做到、是否支持軌道建設等先具體表態。

另外，侯友宜、蘇貞昌昨晚都受邀參加「驗光師公會全國聯合會理事長暨理監事就職典禮」，兩人到場雖然刻意錯開半小時，但在侯離開時，與剛抵達的蘇在門口碰頭，雙方雖然「王見王」，但僅握手一秒鐘就擦身而過，兩人未多寒暄，現場氣氛和諧，少了平日隔空交戰的火藥味。