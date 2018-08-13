〈北部〉泰雅孩子男籃鍍金 教頭鄭轅緒追夢成真

2018-08-13

苦練5年 鄭轅緒天未亮就集訓

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「追求夢想道路上，每天早上叫醒我的不是鬧鐘，而是熱忱！」宜蘭縣南澳國小男子籃球隊到芬蘭奪下國際賽雙料冠軍，擔任教練的學校老師鄭轅緒，每天清晨五點四十五分起床到校訓練球員，歷經五年終於實現出國比賽得金牌的夢想。

芬蘭分齡賽 南澳隊拿雙金

南澳國小男子籃球隊日前到芬蘭參加第三十一屆海豚盃國際分齡籃球賽，分別在十一歲及十四歲組比賽拿到金牌，鄭轅緒與同校老師王國華獲選最佳教練，完成泰雅偏鄉小校的籃球奇幻之旅。

三十六歲的鄭轅緒是南澳鄉泰雅族子弟，國立台北教育大學初等教育系畢業，二○一三年調到南澳國小服務時，便思考如何帶領這群泰雅小孩，在全國甚至世界舞台發光發熱。選擇挑戰度極高的籃球大膽嘗試，以全國冠軍當目標。

平均不到150公分 常被嘲諷

這群泰雅小孩平均身高不到一百五十公分，成軍初期屢戰屢敗，遭對手嘲諷「那麼矮，還敢來打籃球」，鄭轅緒則鼓勵子弟兵不要氣餒。非籃球科班出身的他，經由上網、看球賽汲取攻防技巧，同時強化球員體力與速度，彌補身高的不足，球隊半年後脫胎換骨，摘下隊史首冠。

鄭轅緒說，剛開始很多人笑他，學生數不到百人的南澳偏鄉小學，想拿全國冠軍根本在作夢，也有人覺得幫學生實現夢想，每天陪著他們練球很辛苦也沒必要，但為證明孩子的潛能，他堅持到底。

「我們做到了！」每當遇到挫折或球隊輸球，鄭轅緒第一個念頭是再給球員機會，如今不僅拿到全國冠軍，還獲得國際賽金牌，證明世界上沒有不可能的事，最想感謝的兩人是妻子呂秋逸與教練搭擋王國華，一位包容他的夢想，陪伴身邊默默支持；一位在旁修正他的管理態度，成了場邊最佳拍檔。

鄭轅緒感性地表示，這五年來幾乎不用鬧鐘，帶隊熱忱讓他每天固定時間醒來，球員因夢想而激發潛能，變得更勇敢，南澳國小籃球隊奇幻旅程還沒結束，還在等待機會繼續追求夢想。