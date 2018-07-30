〈南部〉高巿溫室氣體4年減量近13% 冠全國

2018-07-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高巿溫室氣體排放量以工業佔八成最多，市府環保局整合十一個局處推出五十二個策略，四年減量四百多萬噸近十三％是全國第一，相當於一千九百座高雄都會公園一年的減碳量。

高雄市早於溫室氣體減量與管理法二○一三年上路前起跑，環保局整合十一個局處，推出五十二個減量策略，以中油楠梓煉油廠停產遷廠最受矚目，減量二百五十萬噸佔工業六％最多，相當一千一百座高雄都會公園一年的減碳量。

環保局推動公共腳踏車，民眾去年騎單車取代機車減量三千噸，相當一．四座高雄都會公園一年的減碳量；全國首創的加碼補助淘汰二行程機車及新購電動二輪車，電動車掛牌數從前年七千四百多輛增為去年一萬三千多輛，估計年減四十一噸碳氫化合物，相當五分之一座中油楠梓煉油廠排放量。

值得一提的是，工務局持續闢建公園綠地，綠地面積達二千公頃，平均每人享受十平方公尺；並推動百萬光電再生能源，四年完成二百ＭＷ太陽光電設施、示範區建置等，相當二百座世運主場館發電量，總發電可達二億度，減碳超過十三萬噸。

環局說，四年減量四百多萬噸近十三％，已超越減量二％國家目標值的六倍，預估二○二○年可減量六百多萬噸，相當於三千座高雄都會公園減碳量、二．六座高雄煉油廠排放量。