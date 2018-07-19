〈中部〉雲林農產冷鏈物流中心 落腳虎尾

2018-07-19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林農產冷鏈物流中心將落腳虎尾！台大雲林分部農業育成推廣中心「鋤禾館」昨天揭牌啟用，雲林縣長李進勇當場宣布冷鏈物流中心將設在此，農委會主委林聰賢則強調，只要台大用地取得沒問題，政府一定支持。

雲林農業產值連續三年超過七百億元，為全國之冠，為解決農產產銷問題，縣府全力爭取農產冷鏈物流中心，李進勇昨天宣佈冷鏈物流中心將設在虎尾高鐵特定區，結合台大農業教育及人才培訓，做為教學及實作場合，定位為農、漁、牧產綜合型冷鏈物流中心，具備有農產品的貯存、預冷、截切加工、包裝處理、冷藏及配送等功能。

李進勇強調，冷鏈物流牽涉用地取得、交通運輸、腹地、長期發展性、環境影響評估等，目前評估高鐵特定區位居地理中心位置，又有台大生農學院支援，是全縣最合適設置地點，盼農委會支持，推動成為台灣農業升級指標性建設。

林聰賢：用地取得沒問題一定支持

林聰賢表示，只要適法性沒有問題，政策全力支持；台大代理校長郭大維強調，人才和技術是台大最大優勢，會全力配合地方發展，經費部份需政府支持，土地規劃因涉及地目變更，需再做通盤檢討。

台大鋤禾館啟用 助在地農業科技化

昨天啟用的「鋤禾館」，總經費五千五百萬元，農委會出資三千餘萬元、雲林縣政府一千萬、台大生物資源暨農學院一千五百萬元。林聰賢說，雲林是台灣農糧基地、農業首都，希望透過產官學研合作，讓鋤禾館結合台大、雲科大、虎科大跨域合作，協助雲林推動食農教育、青年育成基地，帶動農業智慧化，翻轉傳統農業成為科技農業。