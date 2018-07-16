〈南部〉一見雙雕藝術季開鑼 馬沙溝湧人潮

2018-07-16

〔記者王涵平／七股報導〕二○一八一見雙雕藝術季昨日揭幕，今年在七股鹽山、台灣鹽博物館、馬沙溝3D彩繪村同步登場，沙雕結合馬沙溝3D彩繪超吸睛，不少民眾攜家帶眷前往覓景拍照，小漁村熱鬧滾滾。

沙雕搬入彩繪村 遊客愛打卡

一見雙雕藝術季邁入第七屆，昨日參觀人潮絡繹不絕，雲管處長徐振能表示，今年利用一千噸鹽與沙打造作品，「鹽雕結合花燈」、「沙雕串連3D彩繪」、「光鹽新視界」、「鹽沙樂園」等內容，不但是全台首見，將沙雕搬入社區，更是台灣第一次創舉，希望為傳統鹽產業創造新生命、為偏遠濱海社區注入新活力。

「七股鹽山」打造全台獨一無二「鹽沙積木奇幻樂園」，有全台最大運用二百五十噸鹽「火龍入侵鹽城」鹽雕作品，還有全台最長、利用實體小火車串連一百噸沙製作「時光列車」，以及踢進鹽山、時空列車、海之女神、如魚得水等作品；台灣鹽博物館展出由風、海、水、岩（瓦盤）四大精靈與太陽神，在井仔腳鹽田魔法陣中，提煉出二○○○年鹽精靈「海蘿拉」穿越時空故事，可愛公仔造型、3D晶體牆壁創作，並結合鹽屋的光雕新視界主題區；將軍區平沙里（馬沙溝）信仰中心「李聖宮」旁，規劃「沙雕連接3D彩繪」創意展，包含童趣「捉迷藏」、「跳格子」、危機四伏的「沙魚竄出」、以及環保教育的「生態方舟」等創作。

一見雙雕藝術季即日起至八月卅一日，活動期間推出許多配套優惠活動，可至「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲團查詢。