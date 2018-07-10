〈台北都會〉「惡魔教室」翻版？ 國小導師疑以「公審」帶班

2018-07-10

家長投訴人本 憂小一生言行偏差

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員何博文、人本教育基金會昨天陪同一位家長召開記者會，指控新北市某國小的一年級許姓女導師用言語霸凌學生，還帶領學生公審犯錯同學，以權威方式建立「惡魔教室」，同學之間彼此糾察、鬥爭，造成學生言行嚴重偏差，彷彿中國文革時期的紅衛兵鬥爭，怒批這名女導師已不適任，要求教育局處理。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，該所國小與教育局從未接獲相關陳情，直到昨天記者會才知此事，已立即訪談許姓女導師，若查證屬實將移送考核會，依情節輕重給予處分，最嚴重可解聘；教育局也要求學校針對該班級的所有學生，啟動個別及團體輔導機制。

教育局：若查證屬實將送考核會

黃靜怡轉述說，許姓女導師已有廿五年資深教學經歷，她對於被指控表達驚訝、難過，對管教方式讓孩子受傷也感自責，許師表示想不起來有家長指控的作為，承認曾要求一名學生罰站，但動機是為了孩子好，會配合調查並調整管教方式。

家長控師言語霸凌 孩子上學焦慮

家長指控說，年僅七歲的孩子已出現上學焦慮、睡覺作噩夢等情況，覺得有異才錄音蒐證，結果發現許女言語霸凌，對於犯錯學生要求其他同學公審譴責，其他學生甚至飆罵「去死一死」等不當言論，許女的管教風格嚴重影響小一學生的身心健康。因擔心向學校反映後孩子會被貼標籤，所以直接向人本投訴。

昨天記者會公布家長提供的錄音內容，許姓女導師的言語有許多負面情緒，其他學生為了迎合她，每當導師羞辱或嘲笑犯錯的學生時，就附和說「你太可惡了」、「不要把老師當笨蛋」等；有一名學生因為攀爬籃球架而被老師責罵，同學公審犯錯者，甚至說出「你想死就去死，不要害到我們」。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，新北市教育局應讓這名女導師離開教學現場，不能以轉科任方式繼續教書，並要輔導、重建小一學生的正確價值觀。