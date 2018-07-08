〈中部〉改善用水品質 后里9.3公里自來水管汰換

2018-07-08

立委洪慈庸 爭取5700萬工程費

〔記者張軒哲／台中報導〕后里火車站前周邊路段因自來水管線老舊，常發生漏水情況，影響后里居民用水品質。立委洪慈庸成功爭取工程總經費五千七百萬元，由台水公司進行管線汰換，改善圳寮路、內東路、三豐路五段、甲后路一段巷道等相關路段，總長約九．三公里，近日已動工進行汰換工程，所有工程最晚十二月底完工。

已陸續施作 最晚12月底完工

洪慈庸指出，后里地區部分路段自來水管線老舊，常破裂導致水資源浪費，也不時有停水進行管線修補情況，影響當地居民用水。經過爭取，圳寮路等路段自來水管線汰換工程自五日起，於后里區義里、公館、墩南等里陸續施作，完工後將改善居民用水品質及降低漏水率。

洪慈庸表示，先前已邀集相關單位會勘三豐路五段、內東路等重要幹道，除了管線汰換，也要求台水納入路面刨鋪等相關考量，避免日後重複開挖，並協調施工時間配合花博開幕前完工，以利因應花博旅客車潮，降低對居民及用路人的影響。

舊塑膠管更換為延性鑄鐵管

台水公司第四區處處長蕭淑貞說明，此次自來水管線汰換工程，會將老舊塑膠管更換為材質較佳且耐用年限四十年以上的延性鑄鐵管，總長約九．三公里，並於重要路段裝設水壓監測站。

預計完工時程包括內東路七月底前完成，圳寮車站前甲后路、大山路八月底前，三豐路五段九月底前，圳寮路、甲后路則預計十月底，配合花博開幕前完成；另南村路、枋寮路巷道將於十二月底完工。