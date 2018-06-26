〈中部〉（台中）打通大智路拆樓 內政部審議要求補件

2018-06-26

盡快補資料 市府拚年底完成徵地

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化後，台中火車站新站已在二○一六年十月啟用，而串聯前後站的東區大智路打通工程，因必須拆除大智慧學苑大樓，至今仍未完成。內政部土地徵收審議小組上週審查大智路用地徵收計畫書，會議紀錄廿五日出爐，請市府具體評估是否有替代方案，補充書面資料後再議。市府表示，將盡快彙整資料，再次送審，努力在今年底完成徵收的行政程序。

台中車站新站以大智路做為主要聯外道路，大智路第一階段從新民街打通至新站前，已在五月中旬完工；第二階段必須拆除位於復興路與大智路口的大智慧大樓，才能打通至復興路，市府計畫若徵收程序順利，今年十一月可公告徵收，年底核發補償費給所有權人，後續打通工程即可加速進行。

建議路口偏移 反拆自救會促撤案

內政部土地徵收審議小組六月廿日審查大智路用地徵收計畫書，決議「保留，查明後再議」。大智慧學苑反拆自救會昨天發表聲明指出，市府之前宣稱年底可完成徵收的說法，確定跳票，自救會呼籲市府盡快與所有權人溝通，撤回拆除一案。

自救會會長陳元吉也說，自救會並非要阻擋市區發展，只是還有替代方案可選擇，包括以地易地案、偏移式路口案、「停卅五」變人行廣場案及公辦、私辦都市更新案；其中，大智路打通工程只要往右偏移，從大智慧大樓旁邊的「停卅五」用地開闢過去，根本不需強拆大樓。

對此，市府秘書長黃景茂表示，市府邀請三家估價師查估地價，部分地主同意以協議價購方式出售土地，並已領取價款完畢，至於其他尚未完成價購的土地，市府則將徵收計畫書報內政部審議。而這次內政部土地徵收審議小組所做的決議，並非駁回此案，而是希望市府再提出更有力的補充說明，市府會盡快彙整所需資料，再次送請審議，努力達成今年底完成徵收行政程序的預定期程。

黃景茂也說，對於大智慧大樓地主提出的各種替代方案，其實在之前的都市計畫審議及土地徵收說明會階段，經市府評估後均認為不可行。

市議員鄭功進則指出，大智路直通方案早在二○一五年經內政部都委會審議通過，台中火車站每日進出旅客達五萬人次，因大智路未打通，車輛必須繞行建國路、復興路，尖峰時刻造成交通阻塞，眼看台中鐵路高架化二期工程將於十月完工，往來人車更多，徵收計畫若不早日通過，地方將長期陷於交通瓶頸。