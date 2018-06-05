〈北部〉花蓮學生學力未達標要檢討 師嘆揹黑鍋

2018-06-05

要寫班級成長計畫書 教師反彈

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府教育處今年首訂「四年學力檢核暨學力提升計畫」，依國中小學校規模，只要班級一定比例學生PR值未達標準，該科任課教師就要寫「班級成長計畫書」，因宛如「檢討報告」，引發逾二百名基層教師反彈，大嘆就像揹黑鍋，必須扛起「學生學習能力不佳」的全部責任。縣府教育處表示，目前同意由各校課發會自行決議是否填寫成長計畫書，留校備查無須報處。

教師工會：應通盤檢視整體教學環境

花蓮縣教師工會理事長陳源豐說，學力檢核至今連續實施第十五年，效果並不明顯，今年縣府卻還要全面訂定學力檢核國、英、數三科，若有其中一科「未達標」，就要教師繕寫「班級成長計畫書」且接受輔導，讓平日忙於教學工作的基層教師哀鴻遍野。

他強調，學生學科學習能力，老師指導約占七至十％，礙於花蓮偏鄉學子多屬隔代教養，教師已全力進行補救，如今卻還要再扛學生學習能力不佳的全部責任，引發教師們反彈。

陳源豐指出，縣府教育處應通盤檢視整體教學環境，建議應停止實施無法源依據且被普遍質疑無效的「學力檢核暨學力提升計畫」，學力檢核應該僅做為學生學習診斷與教學改進建議。

民進黨花蓮縣長參選人、花蓮縣議員劉曉玫說，縣府應檢討整個教育資源分配和城鄉差距問題，了解原因後才能根本解決問題並補強，並能精準投遞教育資源，提升整體學子的學習能力。

花蓮縣「學力檢核暨提升計畫」，從一○六至一一一學年度為期四年，各科訂出「檢核標準」為國語文PR30、數學PR50、英語文PR50；依學校人數規模比例計算，未達標科目的班級任課老師，需填寫「班級成長計畫書」。

縣府：同意各校自行決議是否填寫

教育處長劉美珍說，花蓮學生基礎學力長期處於待加強比例偏高狀態，須持續推動學力提升，成長計畫書原本用意即在提供教師，一個全面檢視教學成效相關因素的鷹架，且已在四所學校試辦，均有正面回饋。

她強調，經溝通後，清楚感受教師提升學生學力的努力與決心，成長計畫書相信可以幫助老師更全面地檢視，但考量可能提高文書作業負擔，抑或教師有更好的檢視工具，教育處同意由各校課發會自行決議是否填寫成長計畫書，並留校備查無須報處。