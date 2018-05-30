〈南部〉知本光電案 每年兩千萬回饋部落

2018-05-30

回饋縣庫兩億 黃健庭釋利多

〔記者張存薇／台東報導〕針對「知本地區設置太陽能發電設備及教育示範專區」開發案，縣長黃健庭昨天指出，粗估每年回饋縣庫的權利金高達兩億元，縣府計畫將其中兩千萬元回饋給部落使用，希望能促成這個多贏的開發案，在地卑南族卡大地布部落主席林金德重申，應尊重原住民族傳統領域等權利，撤銷先前公告的開發計畫、與部落溝通後再談下一步。

台東縣府計畫在知本地區設太陽能發電設備及教育示範專區，交付廠商開發面積約一百六十一公頃，議員林琮瀚昨天上午在議會總質詢時表示，期待成為全台灣第一個尊重傳統領域的成功開發案例。

黃健庭表示，目前知本太陽能光電案已招商完成，得標廠商也把投資營運企劃書送至縣府，將邀集在地部落、相關社團等諮商審查，他重申「沒有部落同意、絕對不會進場施作」。

可供應每年四分之一用電量

但他也說，知本土地已荒廢幾十年，原本朝渡假村方向規劃，但這幾年台東縣飯店、民宿持續成長、數量已足夠，因此不再朝觀光方向發展，而是改成對土地負擔最小的光電開發案，是解決台灣限電危機的方法之一，廠商回饋金更高達每年兩億元，將可充裕縣庫，發電量更是台東每年用電量的四分之一，可增加台東自主電力，是多贏政策，如果發展順利，最快明年底、後年初光電專區可運作。

財政及經濟發展處處長盧協昌說明，縣府會研擬出回饋金使用規範，適用於所有廠商回饋案例，初步規劃可用於地方的建設、活動或急難救助等，但不能現金平均發放。

部落堅持 盼先撤回開發案

對於縣府祭出「回饋金」爭取部落支持，林金德表示，尚待部落會議討論，不過部落仍堅持二月十三日的聲明，也就是希望縣府先撤回開發案，與部落溝通後，把在地想法納入規畫之中。