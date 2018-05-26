〈台北都會〉不領情？ 敬老卡7成點數沒用

2018-05-26

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲取消發放重陽敬老金後，主張以敬老卡優惠回饋長者，還在去年十月底開放搭捷運免費，台北市政府昨舉行交通會報分析成效，卻發現敬老卡平均每月只使用三成，仍有七成未被使用，用於搭乘捷運的比例更是偏低，顯然長者多不領情。柯文哲也說，長者還是沒有動，要求相關單位再加強宣傳。

搭捷運比例低 市府將加強宣傳

柯文哲刪除重陽敬老金後，導致民調下跌十五％，柯坦承民調已經沒有下跌空間，為了彌補長者，柯去年十月底擴大敬老卡優惠，不僅每月贈與四八○點數，可完全折抵捷運票價，就算點數用完，也可享捷運票價四折優惠。

近日台北市議會總質詢，雖多名議員關切，但柯文哲堅持不會再亂發錢，強調「有哪個社會學者敢出來講，這樣無差別發錢是對的」，會改用敬老卡發給點數方式，鼓勵長者用敬老卡提供的公車、捷運、計程車、雙層巴士、市有場館等優惠多出門。

根據交通會報分析指出，在台北市四十四．二萬名六十五歲以上長者中，已有四十．三萬人申請敬老卡，去年十一月至今年四月敬老卡開放捷運優惠後，相較前年十一月至去年四月的同期數據，敬老卡申請卡數上升六．七％、捷運使用卡數上升十一％。

但幕僚指出，敬老卡開放捷運優惠後，雖確實有誘發長者來搭捷運，但從敬老卡每月四八○點的使用點數情形來看，每卡平均每月只用了一四六點，平均只使用三成，還是有七成的點數沒被使用，其中僅十％每月會將點數用完，且多數只是用於搭公車，搭捷運、貓纜或場館等場所的使用仍偏低。

柯文哲表示，老人要活就是要動，但實施到現在顯示大部分老人還是沒有動，雖然宣傳廣告已經拍了一支，但若播上去後，效果還是推不動，就要再想辦法宣傳。北捷回應，公司將研議專門針對長者的促銷活動。