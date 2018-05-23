〈南部〉歷史街區 即起開放申設民宿

2018-05-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南民宿正夯，南市觀光旅遊局配合中央新法規，開放具有人文或歷史風貌區域申設民宿，即起受理申請，輔導業者申設之外，也呼籲民眾慎選合法民宿。

「台南雙城觀光地區」是全國第一個法定公告的觀光地區，業者可依法申請民宿，市府再釋出「歷史街區」申設民宿，有助民宿產業升級發展。不過，台南民宿起碼四、五百家以上，目前合法民宿僅二百零二家。

輔導合法申設 也取締非法

觀旅局表示，輔導業者合法申設之外，同時也稽查取締非法民宿，去年度共查獲一百卅六家，罰款五百九十一萬元，並且限期改善，其中不乏顧客檢舉，往往有明確事證遭開罰，業者若有心永續經營，應朝合法設立以確保消費者權益及己身聲譽，否則違法名單每年都會公布。

交通部觀光局修訂民宿管理辦法，增列「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿，南市觀光旅遊局（簡稱觀旅局）配合訂定認定基準，只要位在這些區域且符合都市計畫、建築管理與使用管理、消防安檢及民宿管理辦法等相關法令規定，均可合法設置民宿。

新化歷史街區6月公告 也適用

觀旅局表示，認定基準包括文化局公告的歷史街區，目前已公告歷史街區包含府城歷史街區及鹽水歷史街區，還有預計六月即將公告新化歷史街區，未來歷史街區範圍也將隨文化局劃定公告一併適用。此外，南市安平港歷史風貌園區特定區內，其細部計畫的土地使用分區載明可設置民宿也適用。

觀旅局指出，隨著現代旅遊型態不斷轉型，越來越多旅遊者轉向深度旅遊方式，交通部觀光局修法符合市場趨勢，將更有利於進入當地居民生活的深度旅遊客層，對台南來說更符合民宿代表在地人文風情的旅遊動機。